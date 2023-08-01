01 августа 2023

Курганцы просят власти открыть школу в спальном районе

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ДХШ №2 имени Г.С.Мосина. Екатеринбург, художник, рисование, мольберт, изобразительное искусство, школа искусств, живопись, художественная мастерская, эстамп, изостудия
Администрация города предложила жителям Заозерного района альтернативу Фото:

Жители Кургана просят представителей власти рассмотреть возможность открытия художественной школы в микрорайоне Заозерном. Информация об этом размещена на сайте «Обратись».

«Прошу принять меры по открытию филиала художественной школы в Заозерном. После того, как закрыли филиал, дети вынуждены ездить в поселок Рябково, а сейчас еще вдобавок будут ремонтировать мост по Голикова. Как дети будут добираться туда?» — указано в обращении. Курганец предложил открыть школу на месте бывшего педиатрического отделения Курганской детской поликлиники по адресу 6 микрорайон, 5.

Корреспондент URA.RU направил запрос по данной проблеме в администрацию Кургана. Мэрия дала ответ, что обучение детей по программам в сфере культуры и искусств в микрорайоне Заозерный осуществляют учреждения «Детская школа искусств им. В.А. Громова», «Детская музыкальная школа № 1 им. И.А. Парфенова», «Детская музыкальная школа № 3». Эти школы обучают детей на базе организаций: школа №26 (2 микрорайон, 26), гимназия № 19 (5 микрорайон, 15), школа № 5 (6 микрорайон, 16 а), школа № 7 (3 микрорайон, 4), школа № 56 (5 микрорайон, 23).

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области строятся три новые школы. Открытие запланировано к 1 сентября 2024 года в Кургане, Шадринске и в поселке Красный октябрь Каргапольского района.

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Жители Кургана просят представителей власти рассмотреть возможность открытия художественной школы в микрорайоне Заозерном. Информация об этом размещена на сайте «Обратись». «Прошу принять меры по открытию филиала художественной школы в Заозерном. После того, как закрыли филиал, дети вынуждены ездить в поселок Рябково, а сейчас еще вдобавок будут ремонтировать мост по Голикова. Как дети будут добираться туда?» — указано в обращении. Курганец предложил открыть школу на месте бывшего педиатрического отделения Курганской детской поликлиники по адресу 6 микрорайон, 5. Корреспондент URA.RU направил запрос по данной проблеме в администрацию Кургана. Мэрия дала ответ, что обучение детей по программам в сфере культуры и искусств в микрорайоне Заозерный осуществляют учреждения «Детская школа искусств им. В.А. Громова», «Детская музыкальная школа № 1 им. И.А. Парфенова», «Детская музыкальная школа № 3». Эти школы обучают детей на базе организаций: школа №26 (2 микрорайон, 26), гимназия № 19 (5 микрорайон, 15), школа № 5 (6 микрорайон, 16 а), школа № 7 (3 микрорайон, 4), школа № 56 (5 микрорайон, 23). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области строятся три новые школы. Открытие запланировано к 1 сентября 2024 года в Кургане, Шадринске и в поселке Красный октябрь Каргапольского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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