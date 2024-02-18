В Тюмени на Туре пройдут гонки и выступление парашютистов

Мероприятия начнутся в 12:00 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени 23 февраля на реке Туре пройдет «Спецоперация „Лед“», в рамках которой состоятся гонки на льду, выступление парашютистов и выставка военной техники. Об этом сообщили в городской администрации. Из-за мероприятия будет закрыт вход на набережную около моста Влюбленных.

«Организаторы подготовили для тюменцев и гостей города массу сюрпризов: выступление парашютистов (около 13:00 вертолет „ЮТэйр“ типа Ми-8АМТ осуществит сброс 15 парашютистов, выполнит демонстрационный полет над набережной), показательные выступления по транспортировке со льда условно пострадавшего в ДТП человека на носилках в вертолет», — указано в анонсе мероприятия. Спецоперация начнется в 12:00.

Также, как отмечают организаторы, на набережной организуют мастер-классы по сборке оружия, автограф-сессию с призерами Олимпийских игр и игровую площадку. На мероприятии будет работать полевая кухня.