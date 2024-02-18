18 февраля 2024
17 февраля 2024

В Тюмени на Туре пройдут гонки и выступление парашютистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 23 февраля на реке Тура «Спецоперация лед» и «Битва на Туре». Тюмень , церковь, парашютист, флаг россии
Мероприятия начнутся в 12:00 Фото:

В Тюмени 23 февраля на реке Туре пройдет «Спецоперация „Лед“», в рамках которой состоятся гонки на льду, выступление парашютистов и выставка военной техники. Об этом сообщили в городской администрации. Из-за мероприятия будет закрыт вход на набережную около моста Влюбленных.

«Организаторы подготовили для тюменцев и гостей города массу сюрпризов: выступление парашютистов (около 13:00 вертолет „ЮТэйр“ типа Ми-8АМТ осуществит сброс 15 парашютистов, выполнит демонстрационный полет над набережной), показательные выступления по транспортировке со льда условно пострадавшего в ДТП человека на носилках в вертолет», — указано в анонсе мероприятия. Спецоперация начнется в 12:00.

Также, как отмечают организаторы, на набережной организуют мастер-классы по сборке оружия, автограф-сессию с призерами Олимпийских игр и игровую площадку. На мероприятии будет работать полевая кухня.

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В Тюмени 23 февраля на реке Туре пройдет «Спецоперация „Лед“», в рамках которой состоятся гонки на льду, выступление парашютистов и выставка военной техники. Об этом сообщили в городской администрации. Из-за мероприятия будет закрыт вход на набережную около моста Влюбленных. «Организаторы подготовили для тюменцев и гостей города массу сюрпризов: выступление парашютистов (около 13:00 вертолет „ЮТэйр“ типа Ми-8АМТ осуществит сброс 15 парашютистов, выполнит демонстрационный полет над набережной), показательные выступления по транспортировке со льда условно пострадавшего в ДТП человека на носилках в вертолет», — указано в анонсе мероприятия. Спецоперация начнется в 12:00. Также, как отмечают организаторы, на набережной организуют мастер-классы по сборке оружия, автограф-сессию с призерами Олимпийских игр и игровую площадку. На мероприятии будет работать полевая кухня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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