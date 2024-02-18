Аварийный кирпичный дом, расположенный недалеко от городского бора, был построен в 1961 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Центральном районе Челябинска на улице Худякова снесли многоквартирный дом, находящийся в аварийном состоянии. Об этом на аппаратном совещании 19 февраля рассказала вице-мэр Надежда Рыльская.

«На сегодняшний день осуществляется приемка работ по сносу нежилого здания по адресу Худякова, 4. Также в отношении еще одного многоквартирного нежилого дома заключен соответствующий контракт», — сообщила Рыльская.

Ранее в Ленинском районе города снесли многострадальный аварийный двухэтажный жилой дом на Кронштадской, 18. Это старое здание, в котором летом 2021 года рухнула стена после начала капремонта.

Всего в Челябинске в 2024 году планируется расселить 21 аварийный дом. При этом будет закончено переселение челябинцев из еще 10 аварийных жилых зданий, перешедших с 2023 года.

На сегодняшний день осуществляется приемка работ по сносу нежилого здания по адресу Худякова, 4 Фото: Яндекс карты