В Центральном районе Челябинска на улице Худякова снесли многоквартирный дом, находящийся в аварийном состоянии. Об этом на аппаратном совещании 19 февраля рассказала вице-мэр Надежда Рыльская.
«На сегодняшний день осуществляется приемка работ по сносу нежилого здания по адресу Худякова, 4. Также в отношении еще одного многоквартирного нежилого дома заключен соответствующий контракт», — сообщила Рыльская.
Ранее в Ленинском районе города снесли многострадальный аварийный двухэтажный жилой дом на Кронштадской, 18. Это старое здание, в котором летом 2021 года рухнула стена после начала капремонта.
Всего в Челябинске в 2024 году планируется расселить 21 аварийный дом. При этом будет закончено переселение челябинцев из еще 10 аварийных жилых зданий, перешедших с 2023 года.
На сегодняшний день осуществляется приемка работ по сносу нежилого здания по адресу Худякова, 4
Фото: Яндекс карты
Аварийное здание, построенное в 1961 году, было расположено недалеко от городского бора и сквера Андреевский
В Центральном районе Челябинска на улице Худякова снесли многоквартирный дом, находящийся в аварийном состоянии. Об этом на аппаратном совещании 19 февраля рассказала вице-мэр Надежда Рыльская. «На сегодняшний день осуществляется приемка работ по сносу нежилого здания по адресу Худякова, 4. Также в отношении еще одного многоквартирного нежилого дома заключен соответствующий контракт», — сообщила Рыльская. Ранее в Ленинском районе города снесли многострадальный аварийный двухэтажный жилой дом на Кронштадской, 18. Это старое здание, в котором летом 2021 года рухнула стена после начала капремонта. Всего в Челябинске в 2024 году планируется расселить 21 аварийный дом. При этом будет закончено переселение челябинцев из еще 10 аварийных жилых зданий, перешедших с 2023 года.