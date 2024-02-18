18 февраля 2024

В Центральном районе Челябинска снесли многоквартирный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос незаконно построенного дома на Ломоносова, 86. Екатеринбург, снос дома
Аварийный кирпичный дом, расположенный недалеко от городского бора, был построен в 1961 году Фото:

В Центральном районе Челябинска на улице Худякова снесли многоквартирный дом, находящийся в аварийном состоянии. Об этом на аппаратном совещании 19 февраля рассказала вице-мэр Надежда Рыльская.

«На сегодняшний день осуществляется приемка работ по сносу нежилого здания по адресу Худякова, 4. Также в отношении еще одного многоквартирного нежилого дома заключен соответствующий контракт», — сообщила Рыльская.

Ранее в Ленинском районе города снесли многострадальный аварийный двухэтажный жилой дом на Кронштадской, 18. Это старое здание, в котором летом 2021 года рухнула стена после начала капремонта.

Всего в Челябинске в 2024 году планируется расселить 21 аварийный дом. При этом будет закончено переселение челябинцев из еще 10 аварийных жилых зданий, перешедших с 2023 года.

На сегодняшний день осуществляется приемка работ по сносу нежилого здания по адресу Худякова, 4
На сегодняшний день осуществляется приемка работ по сносу нежилого здания по адресу Худякова, 4
Фото:
Аварийное здание, построенное в 1961 году, было расположено недалеко от городского бора и сквера Андреевский
Аварийное здание, построенное в 1961 году, было расположено недалеко от городского бора и сквера Андреевский

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В Центральном районе Челябинска на улице Худякова снесли многоквартирный дом, находящийся в аварийном состоянии. Об этом на аппаратном совещании 19 февраля рассказала вице-мэр Надежда Рыльская. «На сегодняшний день осуществляется приемка работ по сносу нежилого здания по адресу Худякова, 4. Также в отношении еще одного многоквартирного нежилого дома заключен соответствующий контракт», — сообщила Рыльская. Ранее в Ленинском районе города снесли многострадальный аварийный двухэтажный жилой дом на Кронштадской, 18. Это старое здание, в котором летом 2021 года рухнула стена после начала капремонта. Всего в Челябинске в 2024 году планируется расселить 21 аварийный дом. При этом будет закончено переселение челябинцев из еще 10 аварийных жилых зданий, перешедших с 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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