В Челябинске на Кронштадской снесли дом, в котором обрушилась стена. Фото

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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
В Челябинске снесли старый жилой дом, в котором два года назад после капремонта обрушилась стена Фото:

В Ленинском районе Челябинска снесли аварийный двухэтажный жилой дом на Кронштадской №18. Это старое здание, в котором летом 2021 года рухнула стена после начала капремонта. На данный момент принимается работа по демонтажу здания, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В рамках реализации программы снос жилищного и нежилого фонда в городе Челябинске принимается работа по сносу многоквартирного дома по улице Кронштадской. Также продолжается реализация контрактов, заключенных на выполнение работ по сносу нежилого здания и еще одного многоквартирного дома», — рассказали в мэрии.

Старое здание, построенное в 1946 году, начало осыпаться еще весной 2021 года, когда в доме начали капитальный ремонт. Как раз во время капработ и начала осыпаться отмостка — водонепроницаемое покрытие вокруг здания. 26 мая жильцов экстренно расселили. Часть переехала в маневренный фонд, остальные к родственникам или знакомым.

Далее 8 июня 2021 года в многострадальном здании обрушилась стена. После этого в самом доме жильцов уже не было. Тогда дом признали аварийным и подлежащим сносу, здание было огорожено. Пока дом стоял заброшенным, жители не раз ломали забор у развалин, поскольку тот преграждал более короткий путь к остановке.

Позже суд обязал мэрию Челябинска ограничить доступ к ветхому аварийному дому. Тогда властям снести опасное здание мешали судебные разбирательства, поскольку жители не хотели передавать право собственности на старые квартиры, которых фактически уже и не было. Теперь многострадальный ветхий дом демонтирован.

Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск
Это старое здание, в котором летом 2021 года рухнула стена после начала капработ
Фото:
Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск
Во время капремонта начала осыпаться отмостка — водонепроницаемое покрытие вокруг здания
Фото:
Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск
26 мая жильцов экстренно расселили, часть переехала в маневренный фонд, остальные к родственникам или знакомым
Фото:
Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск
Пока дом стоял заброшенным, жители не раз ломали забор у развалин, поскольку тот преграждал более короткий путь к остановке
Фото:
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В Ленинском районе Челябинска снесли аварийный двухэтажный жилой дом на Кронштадской №18. Это старое здание, в котором летом 2021 года рухнула стена после начала капремонта. На данный момент принимается работа по демонтажу здания, сообщили в пресс-службе мэрии. «В рамках реализации программы снос жилищного и нежилого фонда в городе Челябинске принимается работа по сносу многоквартирного дома по улице Кронштадской. Также продолжается реализация контрактов, заключенных на выполнение работ по сносу нежилого здания и еще одного многоквартирного дома», — рассказали в мэрии. Старое здание, построенное в 1946 году, начало осыпаться еще весной 2021 года, когда в доме начали капитальный ремонт. Как раз во время капработ и начала осыпаться отмостка — водонепроницаемое покрытие вокруг здания. 26 мая жильцов экстренно расселили. Часть переехала в маневренный фонд, остальные к родственникам или знакомым. Далее 8 июня 2021 года в многострадальном здании обрушилась стена. После этого в самом доме жильцов уже не было. Тогда дом признали аварийным и подлежащим сносу, здание было огорожено. Пока дом стоял заброшенным, жители не раз ломали забор у развалин, поскольку тот преграждал более короткий путь к остановке. Позже суд обязал мэрию Челябинска ограничить доступ к ветхому аварийному дому. Тогда властям снести опасное здание мешали судебные разбирательства, поскольку жители не хотели передавать право собственности на старые квартиры, которых фактически уже и не было. Теперь многострадальный ветхий дом демонтирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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