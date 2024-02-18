УрФО стал лидером среди округов по расселению аварийного жилья

С 2019 года из аварийных домов переселили 146 тысяч уральцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Урал стал лидером среди федеральных округов по расселению жителей аварийных домов. С начала 2019 года жилищные условия помогли улучшить 146 тысячам человек, сообщает официальный сайд полпредства.

«Улучшение жилищных условий людей — одно из ключевых направлений в решении задачи по повышению качества жизни. Реализация программ по переселению граждан из аварийного жилья в УрФО идет быстрыми темпами. Это результат эффективной совместной работы региональных органов власти, федеральных структур и ППК «Фонд развития территорий», — отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Тюменская, Курганская и Челябинская области уже закончили работу по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Причем на два года раньше срока. Югра и ЯНАО планируют завершить программы расселения в 2024 году, Свердловская область — до 1 сентября 2025 года.