18 февраля 2024
17 февраля 2024

Житель ХМАО угнал машину после ссоры с супругой

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, снег, снежная каша, неубранный снег, нечищенные дороги, машина буксует, снег из под колес
Владелец авто уверяет, что машину повредили Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) мужчина после ссоры с женой угнал автомобиль, чтобы погреться. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Со слов задержанного, он поругался со своей супругой и ушел из дома легко одетым. Замерзнув на улице, мужчина решил найти незапертую машину и погреться в ней. Проверив несколько автомобилей, он наткнулся на одну из них, двери которой не были заперты. Злоумышленник проник в салон автомобиля и, воспользовавшись оставленным ключом в замке зажигания, покинул место парковки», — сообщили в ведомстве.

За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье угон.

Ранее URA.RU сообщало, что пьяный мужчина угнал авто, чтобы добраться в столицу ХМАО в новогоднюю ночь. Но добраться до Ханты-Мансийска у него не вышло из-за ДТП, в которое он угодил.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) мужчина после ссоры с женой угнал автомобиль, чтобы погреться. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Со слов задержанного, он поругался со своей супругой и ушел из дома легко одетым. Замерзнув на улице, мужчина решил найти незапертую машину и погреться в ней. Проверив несколько автомобилей, он наткнулся на одну из них, двери которой не были заперты. Злоумышленник проник в салон автомобиля и, воспользовавшись оставленным ключом в замке зажигания, покинул место парковки», — сообщили в ведомстве. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье угон. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный мужчина угнал авто, чтобы добраться в столицу ХМАО в новогоднюю ночь. Но добраться до Ханты-Мансийска у него не вышло из-за ДТП, в которое он угодил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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