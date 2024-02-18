Житель ХМАО угнал машину после ссоры с супругой

В Пыть-Яхе (ХМАО) мужчина после ссоры с женой угнал автомобиль, чтобы погреться. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.
«Со слов задержанного, он поругался со своей супругой и ушел из дома легко одетым. Замерзнув на улице, мужчина решил найти незапертую машину и погреться в ней. Проверив несколько автомобилей, он наткнулся на одну из них, двери которой не были заперты. Злоумышленник проник в салон автомобиля и, воспользовавшись оставленным ключом в замке зажигания, покинул место парковки», — сообщили в ведомстве.
За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье угон.
Ранее URA.RU сообщало, что пьяный мужчина угнал авто, чтобы добраться в столицу ХМАО в новогоднюю ночь. Но добраться до Ханты-Мансийска у него не вышло из-за ДТП, в которое он угодил.
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