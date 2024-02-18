18 февраля 2024
17 февраля 2024

В Тюмени подорожали «евротрешки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилого квартала Екатерининский парк. Екатеринбург, недвижимость, новое жилье, новостройки, новая квартира, черновая отделка
«Евротрешки» подорожали в Тюмени сильнее, чем другие форматы жилья Фото:

В Тюмени за последний месяц в цене взлетели квартиры формата 3+. Такие данные предоставили аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». По оценкам экспертов, в январе их стоимость увеличилась на 2,3%.

«На рынке первичной недвижимости стоимость квартир формата 3+ увеличилась на 2,3%», — говорится в исследовании. При этом, многокомнатное жилье, наоборот, снизилось в цене: — 0,7%.

По мнению экспертов в сфере недвижимости, тенденция повышения стоимости жилья, спроектированного по европейскому стандарту, связана с повышенным спросом на такой формат квартир. «„Евротрешки“ — удобный и популярный тип жилья у горожан. Здесь на относительно небольшой площади реализованы все помещения, которые отвечают нуждам большинства семей: спальня, детская и кухня-гостиная. Закономерно от спроса растет и цена», — заключает эксперт.

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В Тюмени за последний месяц в цене взлетели квартиры формата 3+. Такие данные предоставили аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». По оценкам экспертов, в январе их стоимость увеличилась на 2,3%. «На рынке первичной недвижимости стоимость квартир формата 3+ увеличилась на 2,3%», — говорится в исследовании. При этом, многокомнатное жилье, наоборот, снизилось в цене: — 0,7%. По мнению экспертов в сфере недвижимости, тенденция повышения стоимости жилья, спроектированного по европейскому стандарту, связана с повышенным спросом на такой формат квартир. «„Евротрешки“ — удобный и популярный тип жилья у горожан. Здесь на относительно небольшой площади реализованы все помещения, которые отвечают нуждам большинства семей: спальня, детская и кухня-гостиная. Закономерно от спроса растет и цена», — заключает эксперт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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