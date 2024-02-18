В Тюмени подорожали «евротрешки»

19 февраля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

«Евротрешки» подорожали в Тюмени сильнее, чем другие форматы жилья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени за последний месяц в цене взлетели квартиры формата 3+. Такие данные предоставили аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». По оценкам экспертов, в январе их стоимость увеличилась на 2,3%. «На рынке первичной недвижимости стоимость квартир формата 3+ увеличилась на 2,3%», — говорится в исследовании. При этом, многокомнатное жилье, наоборот, снизилось в цене: — 0,7%. По мнению экспертов в сфере недвижимости, тенденция повышения стоимости жилья, спроектированного по европейскому стандарту, связана с повышенным спросом на такой формат квартир. «„Евротрешки“ — удобный и популярный тип жилья у горожан. Здесь на относительно небольшой площади реализованы все помещения, которые отвечают нуждам большинства семей: спальня, детская и кухня-гостиная. Закономерно от спроса растет и цена», — заключает эксперт.

В Тюмени за последний месяц в цене взлетели квартиры формата 3+. Такие данные предоставили аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». По оценкам экспертов, в январе их стоимость увеличилась на 2,3%. «На рынке первичной недвижимости стоимость квартир формата 3+ увеличилась на 2,3%», — говорится в исследовании. При этом, многокомнатное жилье, наоборот, снизилось в цене: — 0,7%. По мнению экспертов в сфере недвижимости, тенденция повышения стоимости жилья, спроектированного по европейскому стандарту, связана с повышенным спросом на такой формат квартир. «„Евротрешки“ — удобный и популярный тип жилья у горожан. Здесь на относительно небольшой площади реализованы все помещения, которые отвечают нуждам большинства семей: спальня, детская и кухня-гостиная. Закономерно от спроса растет и цена», — заключает эксперт.