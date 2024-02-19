Медсестры из Шадринской районной больницы Курганской области требуют перерасчет своей заработной платы. Медики просят поднять оплату труда до 46 220 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. Соответствующую информацию разместил и депутат Шадринской думы Александр Бухаров.
«На 1 января 2024 года среднемесячный доход по Курганской области составляет 46 220 рублей, большинство медсестер Шадринской ЦРБ не получается такой суммы, особенно те, что работают на дневной смене. Они получают надбавку до МРОТ. Медицинский персонал требует сделать перерасчет заработной платы», — указано в обращении медиков, которое они направили в депздрав и прокуратуру. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Обращение подписали более 60 медицинских сотрудников. В обращении также указано, что медсестры просят ежемесячно выплачивать зарплату именно в размере 46 220 рублей на одну ставку без учета федеральных выплат. По информации источника URA.RU, жалоба медсестер уже поступила к адресатам.
URA.RU обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Курганской области. Ответ ожидается.
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