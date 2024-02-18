18 февраля 2024
17 февраля 2024

В Тюмени дети выпрыгнули из окон гимназии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, окна, школа, школа 31
Девятиклассники выпрыгнули из окон второго этажа Фото:

В Тюмени ученики гимназии №12 выпрыгнули из окон второго этажа. Видео опубликовано в telegram-канале «Новости Тюмени и области». В учреждении URA.RU сообщили, что прыгали из окон девятиклассники.

«Инцидент произошел в пятницу, это ученики девятого класса. С детьми и родителями провели разговор», — кратко сообщили корреспонденту агентства в гимназии.

Ранее URA.RU писало о похожем инциденте. Тогда школьники прыгали с труб в сугробы. В соцсетях пользователи предположили, что такое развлечение может закончиться для подростков переломами.

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В Тюмени ученики гимназии №12 выпрыгнули из окон второго этажа. Видео опубликовано в telegram-канале «Новости Тюмени и области». В учреждении URA.RU сообщили, что прыгали из окон девятиклассники. «Инцидент произошел в пятницу, это ученики девятого класса. С детьми и родителями провели разговор», — кратко сообщили корреспонденту агентства в гимназии. Ранее URA.RU писало о похожем инциденте. Тогда школьники прыгали с труб в сугробы. В соцсетях пользователи предположили, что такое развлечение может закончиться для подростков переломами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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