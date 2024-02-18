Девятиклассники выпрыгнули из окон второго этажа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени ученики гимназии №12 выпрыгнули из окон второго этажа. Видео опубликовано в telegram-канале «Новости Тюмени и области». В учреждении URA.RU сообщили, что прыгали из окон девятиклассники.

«Инцидент произошел в пятницу, это ученики девятого класса. С детьми и родителями провели разговор», — кратко сообщили корреспонденту агентства в гимназии.

Ранее URA.RU писало о похожем инциденте. Тогда школьники прыгали с труб в сугробы. В соцсетях пользователи предположили, что такое развлечение может закончиться для подростков переломами.