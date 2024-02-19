Площадь недостроя на данный момент составляет 10 тысяч квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска предоставила разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по проекту 16-этажной многоэтажки на перекрестке проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала. Об этом сообщается в документации на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство многоэтажного офисного здания, 1 этап, на земельном участке с минимальными отступами от северной границы земельного участка — 1,5 метров, от западной границы земельного участка — 0 метров и минимальным процентом озеленения — 13 в территориальной зоне многофункциональной деловой застройки по улице 3-го Интернационала в Советском районе города Челябинска. Инициатор — компания Евразия», — говорится в распоряжении.

Высотное офисное здание площадью 10 тысяч квадратных метров начали строить в 2002 году, окончательно возвести многоэтажный дом собирались к 2012 году. Застройщиком выступала компания «Массив». Предполагалось, что в офисном центре будут функционировать магазины, кафе. В здании также собирались возвести автостоянку с лифтом, вертолетную площадку на крыше здания, у высотки даже должна была появиться собственная трансформаторная подстанция.

Компанию «Евразия» в 2014 году создали с нуля дольщики недостроенного здания. На данный момент права на высотку частично принадлежат данной фирме. Тогда покупатели помещений пытались достроить центр самостоятельно, но собственных средств у них не хватило. В 2019 году компанию признали банкротом, одновременно прекратило действовать разрешение на строительство, выданное в 2009 году.

На данный момент недостроенное здание на пересечении проспекта Ленина и улицы 3-го интернационала находится в заброшенном состоянии. В январе 2024 года прошли общественные обсуждения по проекту. В результате градостроительная комиссия рекомендовала мэрии одобрить строительство многоэтажного объекта при условии компенсации озеленения.

Кадастровая стоимость земельного участка под зданием, где будут вести строительство, на данный момент составляет 10 млн 988 тысяч 507 рублей Скрин: кадастровая карта

Площадь недостроенного здания составляет 10 тысяч квадратных метров Скрин: Яндекс карты