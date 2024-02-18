В Перми резко выросли цены на тюльпаны в преддверии 8 Марта

В Перми тюльпаны перед 8 Марта подорожали на 35%

19 февраля 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Самые дешевые тюльпаны в Перми стоят 80 рублей за штуку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермские цветочные салоны начали принимать заказы на тюльпаны к 8 Марта. Но цены на букеты стали выше на 35%, чем в прошлом году. Информация о стоимости размещена в социальных сетях магазинов. «Мы полным ходом принимаем ваши заказы к самому нежному, к самому весеннему празднику — 8 Марта. Классический тюльпан — от 80 рублей, пионовидный — от 130 рублей», — сказано в группе «Фабрика цветов» в соцсети «ВКонтакте». Для сравнения, в марте 2023 года тюльпаны в магазинах «Цветы лета» и «DL flowers» продавали от 59 рублей за штуку. Тюльпаны по 80 рублей за штуку оказались самыми дешевыми в Перми. Другие салоны предлагают купить цветы дороже. Например, в «Цветочном рае» один тюльпан стоит 89 рублей. Berryfloristic продает за 90 рублей, но такая цена действует только при заказе букета до 25 февраля. После этой даты обещают повысить стоимость. Несколько салонов предлагают заказать тюльпаны по цене 115-120 рублей за штуку. Но эта стоимость действует при покупке от пяти штук, предупреждают в социальных сетях магазина «Хайрули». Самые дорогие тюльпаны предлагают в магазине «Deko Dom». Здесь их продают от 170 до 220 рублей за штуку.

Пермские цветочные салоны начали принимать заказы на тюльпаны к 8 Марта. Но цены на букеты стали выше на 35%, чем в прошлом году. Информация о стоимости размещена в социальных сетях магазинов. «Мы полным ходом принимаем ваши заказы к самому нежному, к самому весеннему празднику — 8 Марта. Классический тюльпан — от 80 рублей, пионовидный — от 130 рублей», — сказано в группе «Фабрика цветов» в соцсети «ВКонтакте». Для сравнения, в марте 2023 года тюльпаны в магазинах «Цветы лета» и «DL flowers» продавали от 59 рублей за штуку. Тюльпаны по 80 рублей за штуку оказались самыми дешевыми в Перми. Другие салоны предлагают купить цветы дороже. Например, в «Цветочном рае» один тюльпан стоит 89 рублей. Berryfloristic продает за 90 рублей, но такая цена действует только при заказе букета до 25 февраля. После этой даты обещают повысить стоимость. Несколько салонов предлагают заказать тюльпаны по цене 115-120 рублей за штуку. Но эта стоимость действует при покупке от пяти штук, предупреждают в социальных сетях магазина «Хайрули». Самые дорогие тюльпаны предлагают в магазине «Deko Dom». Здесь их продают от 170 до 220 рублей за штуку.