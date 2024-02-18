18 февраля 2024

В Сургуте подруги убили мужчину проводом от зарядки для телефона

© Служба новостей «URA.RU»
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Несостоявшийся пикет феминистов. Екатеринбург, полицейские, паспорт, патруль, документы, полиция, проверка документов
В полицию об убийстве сообщил сосед покойного Фото:

В Сургуте две подруги расправились со знакомым, задушив его проводом от зарядного устройства. Сделали они это ради мести.

«44-летняя Екатерина Михиенкова и 38-летняя Юлия Борцова приехали в ХМАО работать, одна родом из Свердловской области, вторая — из Новосибирской. Обе женщины — медики. По предварительной версии, мотивом убийства стал конфликт на прошлой работе. Михиенкова раньше работала вместе с жертвой в Департаменте здравоохранения ХМАО», — указано в telegram-канале Shot.

Убийство произошло в высотке на проспекте Просвещения. Женщины пришли к мужчине под видом гостей. А как только он их впустил, набросились на него. Сначала одна женщина толкнула жертву на пол, а вторая накинула на него провод от зарядки, после чего они добили его подушкой. Мужчина скончался от удушения.

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В Сургуте две подруги расправились со знакомым, задушив его проводом от зарядного устройства. Сделали они это ради мести. «44-летняя Екатерина Михиенкова и 38-летняя Юлия Борцова приехали в ХМАО работать, одна родом из Свердловской области, вторая — из Новосибирской. Обе женщины — медики. По предварительной версии, мотивом убийства стал конфликт на прошлой работе. Михиенкова раньше работала вместе с жертвой в Департаменте здравоохранения ХМАО», — указано в telegram-канале Shot. Убийство произошло в высотке на проспекте Просвещения. Женщины пришли к мужчине под видом гостей. А как только он их впустил, набросились на него. Сначала одна женщина толкнула жертву на пол, а вторая накинула на него провод от зарядки, после чего они добили его подушкой. Мужчина скончался от удушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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