В Челябинскую область на пять дней вернутся аномальные морозы

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Морозный день. Челябинск, холод, зима, погода, прохожий, климат, мороз
Аномально холодная погода продержится в Челябинской области минимум до 23 февраля Фото:

Аномальные холода установятся в Челябинской области с 19 по 23 февраля. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурно-диспетчерской службе столицы региона.

«В период с 19 по 23 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 7 градусов и более. Ночью температура будет опускаться до минус 35 градусов», — говорится в распространенном ЕДДС экстренном предупреждении.

Из-за аномальных морозов занятия в школах Челябинска отменяли 15 и 16 февраля. В первый день рабочей недели, 19 февраля, дома остались ученики 1-4 классов городских учебных заведений.

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Аномальные холода установятся в Челябинской области с 19 по 23 февраля. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурно-диспетчерской службе столицы региона. «В период с 19 по 23 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 7 градусов и более. Ночью температура будет опускаться до минус 35 градусов», — говорится в распространенном ЕДДС экстренном предупреждении. Из-за аномальных морозов занятия в школах Челябинска отменяли 15 и 16 февраля. В первый день рабочей недели, 19 февраля, дома остались ученики 1-4 классов городских учебных заведений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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