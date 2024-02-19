В Челябинскую область на пять дней вернутся аномальные морозы

Аномально холодная погода продержится в Челябинской области минимум до 23 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аномальные холода установятся в Челябинской области с 19 по 23 февраля. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурно-диспетчерской службе столицы региона.

«В период с 19 по 23 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 7 градусов и более. Ночью температура будет опускаться до минус 35 градусов», — говорится в распространенном ЕДДС экстренном предупреждении.

Из-за аномальных морозов занятия в школах Челябинска отменяли 15 и 16 февраля. В первый день рабочей недели, 19 февраля, дома остались ученики 1-4 классов городских учебных заведений.