Гендиректор «Ленфильма» объявлен в розыск

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Дни ПиАр-2018 РАСО в Москве. Интервью с Евгением Минченко. Москва, щербаков федор
По данным источников, Федор Щербаков покинул Россию из-за угрозы уголовного преследования Фото:

МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Соответствующие данные появились в базе министерства.

«Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. При этом не указывается, по какой именно статье разыскивается Щербаков.

Ранее источники URA.RU сообщали, что основатель и владелец федерального медиахолдинга 1MI, гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков покинул страну из-за угрозы уголовного преследования. Близкие к Щербакову инсайдеры сообщали, что он уехал в Турцию после того, как за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» был арестован пиарщик Антон Сафонов, с которым Щербаков связан многими проектами.

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МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Соответствующие данные появились в базе министерства. «Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. При этом не указывается, по какой именно статье разыскивается Щербаков. Ранее источники URA.RU сообщали, что основатель и владелец федерального медиахолдинга 1MI, гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков покинул страну из-за угрозы уголовного преследования. Близкие к Щербакову инсайдеры сообщали, что он уехал в Турцию после того, как за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» был арестован пиарщик Антон Сафонов, с которым Щербаков связан многими проектами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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