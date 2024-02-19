Гендиректор «Ленфильма» объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Соответствующие данные появились в базе министерства.
«Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. При этом не указывается, по какой именно статье разыскивается Щербаков.
Ранее источники URA.RU сообщали, что основатель и владелец федерального медиахолдинга 1MI, гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков покинул страну из-за угрозы уголовного преследования. Близкие к Щербакову инсайдеры сообщали, что он уехал в Турцию после того, как за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» был арестован пиарщик Антон Сафонов, с которым Щербаков связан многими проектами.
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