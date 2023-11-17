Медиаменеджер Щербаков скрывается после дела против его соучредителя

17 ноября 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Федор Щербаков отказывается говорить о деле Антона Сафонова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основатель и владелец федерального медиахолдинга 1MI, генеральный директор киностудии «Ленфильм», продюсер Федор Щербаков скрывается от СМИ после начала процесса против его соучредителя в компании «Диджитал софт», пиарщика Антона Сафонова, и, возможно, покинул страну. URA.RU смогло связаться с Щербаковым, он обещал прокомментировать ситуацию, но позже пропал. Его коллеги либо не знают, где находится директор киностудии, либо не хотят раскрывать информацию. «У вас что-то срочное? Сейчас не очень удобно говорить. Могу перезвонить вам через полчаса. Какой у вас вопрос? [Пытаемся разобраться в деле вашего соучредителя Сафонова по вымогательству]. Я вам чуть позже наберу», — сказал Федор Щербаков. Позднее он все-таки отказался выходить на контакт. Тверской суд Москвы арестовал пиар-специалиста Антона Сафонова по делу о вымогательстве более 2 млн рублей у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Он не признал свою вину. По версии следствия, он требовал у Бровко деньги в обмен на отказ опубликовать в telegram-канале «Небрехня» компромат на топ-менеджера. Ранее у топ-менеджера и его супруги Тины Канделаки уже вымогали 470 тысяч рублей администраторы telegram-каналов. Владислава Малушенко, Евгения Москвина, Алексея Слободенюка признали виновными и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. Новость по теме В России проверяют все telegram-каналы Помимо компании «Диджитал софт», Щербакова с Сафоновым могут объединять сеть telegram-каналов, в которые входят «Небрехня» и «Временное правительство». По данным telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», кроме директора «Ростеха» Василия Бровко, деньги вымогали у главы компании «Россети» Андрея Рюмина, а в схеме напрямую участвовал владелец холдинга 1MI Щербаков. Он же заверяет, что только занимался пиаром и размещал коммерческие посты в рамках официальных договоров, а свою причастность к данным telegram-каналам всячески отрицает. «Временное правительство» объявил о своем закрытии 3 ноября, как раз после ареста Сафонова. По неподтвержденным данным, после вскрытия схемы с вымогательством Щербаков уехал в Турцию и находится там. Сам Щербаков имеет широкий послужной список. Он начал карьеру в качестве заместителя руководителя пресс-центра межрегионального движения «Единство», затем одновременно работал на «Первом канале» и в «Интерфаксе». Долгое время занимал разные должности в правительстве РФ. Потом стал заместителем губернатора Волгоградской области, был советником президента ГК «Олимпстрой», советником председателя совета директоров АО «КСК» («Курорты Северного Кавказа»), советником первого вице-президента ОАО «РЖД» и генерального директора АО «Скоростные магистрали». URA.RU попыталось выяснить местонахождение Щербакова и отправило запросы в «Ленфильм», где обещали дать ответ, но сохранили молчание, и в компанию 1MI. Также агентство пыталось связаться с председателем совета директоров «Ленфильма», режиссером Федором Бондарчуком и членами совета директоров: кинорежиссером, сценаристом Алексеем Германом, директором департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства РФ Денисом Молчановым, вице-губернатором Санкт-Петербурга Борисом Пиотровским, но ответ получить не удалось. В беседе с URA.RU генеральный директор Института развития интернета, член совета директоров «Ленфильма» Алексей Гореславский отметил, что давно не общался с Щербаковым. «Не знаю, честно говоря. Я с ним последние две недели не общался, не видел», — отметил Гореславский. На вопрос был ли Щербаков тогда в России, собеседник агентства сказал, что не помнит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основатель и владелец федерального медиахолдинга 1MI, генеральный директор киностудии «Ленфильм», продюсер Федор Щербаков скрывается от СМИ после начала процесса против его соучредителя в компании «Диджитал софт», пиарщика Антона Сафонова, и, возможно, покинул страну. URA.RU смогло связаться с Щербаковым, он обещал прокомментировать ситуацию, но позже пропал. Его коллеги либо не знают, где находится директор киностудии, либо не хотят раскрывать информацию. «У вас что-то срочное? Сейчас не очень удобно говорить. Могу перезвонить вам через полчаса. Какой у вас вопрос? [Пытаемся разобраться в деле вашего соучредителя Сафонова по вымогательству]. Я вам чуть позже наберу», — сказал Федор Щербаков. Позднее он все-таки отказался выходить на контакт. Тверской суд Москвы арестовал пиар-специалиста Антона Сафонова по делу о вымогательстве более 2 млн рублей у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Он не признал свою вину. По версии следствия, он требовал у Бровко деньги в обмен на отказ опубликовать в telegram-канале «Небрехня» компромат на топ-менеджера. Ранее у топ-менеджера и его супруги Тины Канделаки уже вымогали 470 тысяч рублей администраторы telegram-каналов. Владислава Малушенко, Евгения Москвина, Алексея Слободенюка признали виновными и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. Помимо компании «Диджитал софт», Щербакова с Сафоновым могут объединять сеть telegram-каналов, в которые входят «Небрехня» и «Временное правительство». По данным telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», кроме директора «Ростеха» Василия Бровко, деньги вымогали у главы компании «Россети» Андрея Рюмина, а в схеме напрямую участвовал владелец холдинга 1MI Щербаков. Он же заверяет, что только занимался пиаром и размещал коммерческие посты в рамках официальных договоров, а свою причастность к данным telegram-каналам всячески отрицает. «Временное правительство» объявил о своем закрытии 3 ноября, как раз после ареста Сафонова. По неподтвержденным данным, после вскрытия схемы с вымогательством Щербаков уехал в Турцию и находится там. Сам Щербаков имеет широкий послужной список. Он начал карьеру в качестве заместителя руководителя пресс-центра межрегионального движения «Единство», затем одновременно работал на «Первом канале» и в «Интерфаксе». Долгое время занимал разные должности в правительстве РФ. Потом стал заместителем губернатора Волгоградской области, был советником президента ГК «Олимпстрой», советником председателя совета директоров АО «КСК» («Курорты Северного Кавказа»), советником первого вице-президента ОАО «РЖД» и генерального директора АО «Скоростные магистрали». URA.RU попыталось выяснить местонахождение Щербакова и отправило запросы в «Ленфильм», где обещали дать ответ, но сохранили молчание, и в компанию 1MI. Также агентство пыталось связаться с председателем совета директоров «Ленфильма», режиссером Федором Бондарчуком и членами совета директоров: кинорежиссером, сценаристом Алексеем Германом, директором департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства РФ Денисом Молчановым, вице-губернатором Санкт-Петербурга Борисом Пиотровским, но ответ получить не удалось. В беседе с URA.RU генеральный директор Института развития интернета, член совета директоров «Ленфильма» Алексей Гореславский отметил, что давно не общался с Щербаковым. «Не знаю, честно говоря. Я с ним последние две недели не общался, не видел», — отметил Гореславский. На вопрос был ли Щербаков тогда в России, собеседник агентства сказал, что не помнит.