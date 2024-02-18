Подрядчики отказались от предложения властей ЯНАО на полмиллиарда

На конкурс по ремонту проспекта за полмиллиарда не нашли подрядчика на Ямале

В Ноябрьске должны отремонтировать четырехполосную автомагистраль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дирекция муниципального заказа не нашла подрядчика для проведения капитального ремонта проспекта Мира в Ноябрьске (ЯНАО). Начальная цена контракта — 485 млн рублей. К окончанию срока подачи заявок ни одна организация на торги не заявилась, следует из данных, размещенных на сайте «ЕИС Закупки».

«Объект закупки — капитальный ремонт пр-т Мира (от Путепровода до ул. Северная) в г. Ноябрьск, ЯНАО в т. ч. ПИР (3,4,5 этап). Начальная цена — 485 640 000,00 рублей. <…> Основание признания торгов несостоявшимися — по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке (п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ)», — сообщается на сайте закупок.

Как следует из аукционной документации, объектом капремонта должна стать четырехполосная автомагистраль общегородского значения с тротуарами и велосипедными дорожками. Длина участка — 1,3 км. «Для обеспечения комфортного движения не только автотранспорта, но и пешеходов, в проектной документации на капитальный ремонт улицы Мира разработаны поперечные профили с устройством проезжей части, газонов и, совмещенных велодорожек и тротуаров», — говорится в документации лота.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев подписали соглашение о поэтапной реконструкции железнодорожных путей между Новым Уренгоем и Коротчаево. Этот участок входит в проект Северного широтного хода.