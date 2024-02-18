Тюменцам рассказали, когда выгоднее приобретать иномарки

Автомобили в Тюмени выгоднее всего приобретать до конца зимы, пока в дилерские центры не поступили машины 2024 года выпуска. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГК «Автоград».
«На данный момент распродаем авто 2023 года выпуска, на них сейчас действуют хорошие условия. Некоторые модели автомобилей распродаются еще дешевле, чем в прошлом году», — рассказали в дилерском центре.
Там также сообщили, что автомобили 2024 года выпуска пока не поступали в продажу. И стоимость их будет выше, чем цена прошлогодних моделей.
Скидки на иномарки действуют до 900 тысяч рублей в зависимости от модели. Отечественные бренды предлагают акции на авто до 490 тысяч рублей.
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