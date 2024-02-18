18 февраля 2024

Тюменцам рассказали, когда выгоднее приобретать иномарки

ГК «Автоград»: в Тюмени выгоднее всего приобретать автомобиль до конца зимы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старт продаж Москвич 3. Челябинск, автосалон, салон автомобиля, автомобиль, импортозамещение, шоурум, коробка передач, москвич 3, шоу-рум
Скидки на автомобили действуют до миллиона рублей Фото:

Автомобили в Тюмени выгоднее всего приобретать до конца зимы, пока в дилерские центры не поступили машины 2024 года выпуска. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГК «Автоград».

«На данный момент распродаем авто 2023 года выпуска, на них сейчас действуют хорошие условия. Некоторые модели автомобилей распродаются еще дешевле, чем в прошлом году», — рассказали в дилерском центре.

Там также сообщили, что автомобили 2024 года выпуска пока не поступали в продажу. И стоимость их будет выше, чем цена прошлогодних моделей.

Скидки на иномарки действуют до 900 тысяч рублей в зависимости от модели. Отечественные бренды предлагают акции на авто до 490 тысяч рублей.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автомобили в Тюмени выгоднее всего приобретать до конца зимы, пока в дилерские центры не поступили машины 2024 года выпуска. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГК «Автоград». «На данный момент распродаем авто 2023 года выпуска, на них сейчас действуют хорошие условия. Некоторые модели автомобилей распродаются еще дешевле, чем в прошлом году», — рассказали в дилерском центре. Там также сообщили, что автомобили 2024 года выпуска пока не поступали в продажу. И стоимость их будет выше, чем цена прошлогодних моделей. Скидки на иномарки действуют до 900 тысяч рублей в зависимости от модели. Отечественные бренды предлагают акции на авто до 490 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...