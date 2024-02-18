Курганским бизнесменам назвали, на что дадут очень дешевые кредиты

Курганским фермерам предоставят льготы до 70% на кредиты для производств

19 февраля 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Субсидирование ставок по некоторым направлениям в АПК составит до 70% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Курганским фермерам предоставят субсидирование ставок до 70% на кредиты по сельскохозяйственному производству в связи с новыми правилами льготного кредитования АПК. Об этом пишет департамент агропромышленного комплекса региона в своем telegram-канале. «Вступают в силу новые правила льготного кредитования АПК. По ряду направлений уровень субсидирования ставки составит 70%. Это: селекция; генетика; молочное скотоводство; птицеводство; производство яиц; мукомольное и хлебопекарное производство; первичная переработка животноводства. Субсидируются 50% ставки ЦБ по кредитам на сельскохозяйственную технику, хранилища, маркировку, товарную аквакультуру», — указано в канале «АПК 45». При этом, размер процентов у вновь выдаваемых кредитов будет зависеть от ключевой ставки Центробанка. Также указано, что при текущей ставке ЦБ в 16%, кредиты по чувствительным направлениям будут выдаваться по ставке до 6,8%. По остальным отраслям, как следует из данных департамента АПК, ставка составит до 10%. Отмечается, что изменения приняты для сохранения доступности этой меры поддержки. Ранее URA.RU писало, что Курганская область заняла второе место в УрФО по экспорту сельхозпродукции по итогам 11 месяцев 2023 года. Объем экспорта продукции АПК по сравнению с прошлым годом увеличился на 64%. Отмечалось, что в регионе существуют субсидии на молоко от 2-5 рублей на литр. Депутат Госдумы РФ от региона Сергей Лисовский называл это «значительной» поддержкой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганским фермерам предоставят субсидирование ставок до 70% на кредиты по сельскохозяйственному производству в связи с новыми правилами льготного кредитования АПК. Об этом пишет департамент агропромышленного комплекса региона в своем telegram-канале. «Вступают в силу новые правила льготного кредитования АПК. По ряду направлений уровень субсидирования ставки составит 70%. Это: селекция; генетика; молочное скотоводство; птицеводство; производство яиц; мукомольное и хлебопекарное производство; первичная переработка животноводства. Субсидируются 50% ставки ЦБ по кредитам на сельскохозяйственную технику, хранилища, маркировку, товарную аквакультуру», — указано в канале «АПК 45». При этом, размер процентов у вновь выдаваемых кредитов будет зависеть от ключевой ставки Центробанка. Также указано, что при текущей ставке ЦБ в 16%, кредиты по чувствительным направлениям будут выдаваться по ставке до 6,8%. По остальным отраслям, как следует из данных департамента АПК, ставка составит до 10%. Отмечается, что изменения приняты для сохранения доступности этой меры поддержки. Ранее URA.RU писало, что Курганская область заняла второе место в УрФО по экспорту сельхозпродукции по итогам 11 месяцев 2023 года. Объем экспорта продукции АПК по сравнению с прошлым годом увеличился на 64%. Отмечалось, что в регионе существуют субсидии на молоко от 2-5 рублей на литр. Депутат Госдумы РФ от региона Сергей Лисовский называл это «значительной» поддержкой.