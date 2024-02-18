18 февраля 2024

Курганским бизнесменам назвали, на что дадут очень дешевые кредиты

Курганским фермерам предоставят льготы до 70% на кредиты для производств
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения выставки " Золотая осень 2022". Москва, коровы, ферма, сельское хозяйство, стойло, аграрная промышленность
Субсидирование ставок по некоторым направлениям в АПК составит до 70% Фото:

Курганским фермерам предоставят субсидирование ставок до 70% на кредиты по сельскохозяйственному производству в связи с новыми правилами льготного кредитования АПК. Об этом пишет департамент агропромышленного комплекса региона в своем telegram-канале.

«Вступают в силу новые правила льготного кредитования АПК. По ряду направлений уровень субсидирования ставки составит 70%. Это: селекция; генетика; молочное скотоводство; птицеводство; производство яиц; мукомольное и хлебопекарное производство; первичная переработка животноводства. Субсидируются 50% ставки ЦБ по кредитам на сельскохозяйственную технику, хранилища, маркировку, товарную аквакультуру», — указано в канале «АПК 45». При этом, размер процентов у вновь выдаваемых кредитов будет зависеть от ключевой ставки Центробанка.

Также указано, что при текущей ставке ЦБ в 16%, кредиты по чувствительным направлениям будут выдаваться по ставке до 6,8%. По остальным отраслям, как следует из данных департамента АПК, ставка составит до 10%. Отмечается, что изменения приняты для сохранения доступности этой меры поддержки.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область заняла второе место в УрФО по экспорту сельхозпродукции по итогам 11 месяцев 2023 года. Объем экспорта продукции АПК по сравнению с прошлым годом увеличился на 64%. Отмечалось, что в регионе существуют субсидии на молоко от 2-5 рублей на литр. Депутат Госдумы РФ от региона Сергей Лисовский называл это «значительной» поддержкой.

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Курганским фермерам предоставят субсидирование ставок до 70% на кредиты по сельскохозяйственному производству в связи с новыми правилами льготного кредитования АПК. Об этом пишет департамент агропромышленного комплекса региона в своем telegram-канале. «Вступают в силу новые правила льготного кредитования АПК. По ряду направлений уровень субсидирования ставки составит 70%. Это: селекция; генетика; молочное скотоводство; птицеводство; производство яиц; мукомольное и хлебопекарное производство; первичная переработка животноводства. Субсидируются 50% ставки ЦБ по кредитам на сельскохозяйственную технику, хранилища, маркировку, товарную аквакультуру», — указано в канале «АПК 45». При этом, размер процентов у вновь выдаваемых кредитов будет зависеть от ключевой ставки Центробанка. Также указано, что при текущей ставке ЦБ в 16%, кредиты по чувствительным направлениям будут выдаваться по ставке до 6,8%. По остальным отраслям, как следует из данных департамента АПК, ставка составит до 10%. Отмечается, что изменения приняты для сохранения доступности этой меры поддержки. Ранее URA.RU писало, что Курганская область заняла второе место в УрФО по экспорту сельхозпродукции по итогам 11 месяцев 2023 года. Объем экспорта продукции АПК по сравнению с прошлым годом увеличился на 64%. Отмечалось, что в регионе существуют субсидии на молоко от 2-5 рублей на литр. Депутат Госдумы РФ от региона Сергей Лисовский называл это «значительной» поддержкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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