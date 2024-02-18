18 февраля 2024

На предприятии «Курганмашзавода» ищут топ-менеджера на зарплату в 100 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Топ-менеджеру готовы платить от 100 тысяч рублей Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Курганцам предлагать стать топ-менеджером на Бронетанковом ремонтном заводе в Амурской области. На предприятии, которым управляет «Курганмашзавод», коммерческому директору готовы платить от 100 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте по поиску кадров «Работа России».

«АО „560 Бронетанковый ремонтный завод“. Вакансия: коммерческий директор. Требования: высшее образование, ответственность и коммуникабельность. Заработная плата: от 100 000 рублей», — говорится в объявлении работодателя.

При переезде топ-менеджеру готовы предоставить жилье в общежитии. Предоставляется премия 40% и есть возможность получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Также на бронетанковый завод приглашают работать директором по экономике и финансам. Руководителю обещают зарплату от 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало что в амурской дочке «Курганмашзавода» слесарям готовы платить до 200 тысяч рублей. Также сообщалось, что на АО «560 БТРЗ» требуются испытатели БМП-3 и вооружения.

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Курганцам предлагать стать топ-менеджером на Бронетанковом ремонтном заводе в Амурской области. На предприятии, которым управляет «Курганмашзавод», коммерческому директору готовы платить от 100 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте по поиску кадров «Работа России». «АО „560 Бронетанковый ремонтный завод“. Вакансия: коммерческий директор. Требования: высшее образование, ответственность и коммуникабельность. Заработная плата: от 100 000 рублей», — говорится в объявлении работодателя. При переезде топ-менеджеру готовы предоставить жилье в общежитии. Предоставляется премия 40% и есть возможность получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Также на бронетанковый завод приглашают работать директором по экономике и финансам. Руководителю обещают зарплату от 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало что в амурской дочке «Курганмашзавода» слесарям готовы платить до 200 тысяч рублей. Также сообщалось, что на АО «560 БТРЗ» требуются испытатели БМП-3 и вооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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