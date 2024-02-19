Под Екатеринбургом в день рождения пропал рыжий мальчик. Фото

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, зима, школьник, мальчик, переход цоя, стенограффия, эта музыка будет вечной
В последний раз ребенка видели в 13:30 часов 19 февраля Фото:

В Березовском (Свердловская область) днем 19 февраля пропал Роман Игошин. В этот день мальчику исполнилось 13 лет. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Последний раз его видели у ЦГБ. На момент пропажи был одет: пуховик цвета хаки (длина до колена) с меховым капюшоном, темная шапка с серой полосой горизонтальной и помпоном, штаны болоньевые черные, ботинки черные с белыми вставками сбоку на липучках, шарф-хомут светло-серого цвета», — говорится в ориентировке в telegram-канале «Березовский. Сила БГО».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят звонить по телефону 8 (904) 989-92-10 — инспектор ПДН Марина Викторовна. Или по номеру 8 (34369) 4-75-00, дежурная часть ОМВД России по городу Березовскому.

Фото:

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В Березовском (Свердловская область) днем 19 февраля пропал Роман Игошин. В этот день мальчику исполнилось 13 лет. Информация об этом появилась в соцсетях. «Последний раз его видели у ЦГБ. На момент пропажи был одет: пуховик цвета хаки (длина до колена) с меховым капюшоном, темная шапка с серой полосой горизонтальной и помпоном, штаны болоньевые черные, ботинки черные с белыми вставками сбоку на липучках, шарф-хомут светло-серого цвета», — говорится в ориентировке в telegram-канале «Березовский. Сила БГО». Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят звонить по телефону 8 (904) 989-92-10 — инспектор ПДН Марина Викторовна. Или по номеру 8 (34369) 4-75-00, дежурная часть ОМВД России по городу Березовскому.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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