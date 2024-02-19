Латвия передумала депортировать россиян, не сдавших экзамен по языку

Глава МВД Латвии Козловскис заявил, что массовых выдворений россиян не будет
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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, ручка, тетрадь, школа, уроки
Россиян вряд ли будут выдворять из страны из-за несдачи экзамена по латышскому языку, сказал Рихардс Козловскис Фото:

Латвия, вероятно, не станет массово выдворять россиян, которые не сдали экзамен на знание языка. Такое заявление сделал министр внутренних дел страны Рихардс Козловскис.

«Латвия, вероятно, не будет организовывать массовую депортацию россиян, не сдавших экзамен на знание языка», — сказал Рихард Козловскис. Его слова приводит портал Delfi.

Глава МВД уточнил, что индивидуальные распоряжения о выдворении граждан из страны будут выполняться по-разному. Он также подчеркнул, что решение можно будет обжаловать.

В 2022 году в Латвии были приняты поправки, согласно которым граждане РФ с постоянным местом жительства в республике должны получить сертификат о знании латышского языка на уровне А2. Если языковой экзамен не будет сдан, документы на ПМЖ будут аннулированы.

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Латвия, вероятно, не станет массово выдворять россиян, которые не сдали экзамен на знание языка. Такое заявление сделал министр внутренних дел страны Рихардс Козловскис. «Латвия, вероятно, не будет организовывать массовую депортацию россиян, не сдавших экзамен на знание языка», — сказал Рихард Козловскис. Его слова приводит портал Delfi. Глава МВД уточнил, что индивидуальные распоряжения о выдворении граждан из страны будут выполняться по-разному. Он также подчеркнул, что решение можно будет обжаловать. В 2022 году в Латвии были приняты поправки, согласно которым граждане РФ с постоянным местом жительства в республике должны получить сертификат о знании латышского языка на уровне А2. Если языковой экзамен не будет сдан, документы на ПМЖ будут аннулированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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