В Челябинской области продают горнолыжную базу

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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, снег, горнолыжный комплекс, зима, зимние виды спорта, горнолыжный курорт, зимний отдых, активный отдых, подъемник горнолыжный
Горнолыжную базу продают за 12 млн рублей Фото:

В Челябинской области продают горнолыжную базу за 12 млн рублей. Объект под названием «Гора вишневая» расположен на 1,5 гектарах земли в Каслинском районе. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито».

«Продам 1,5 гектара земли на известной горнолыжной базе „Гора вишневая“ в Челябинской области. База относится землям особо охраняемых территорий и объектов», — сообщается на сайте.

База предназначена под строительство и расширение физкультурно-оздоровительного горнолыжного комплекса. Она продается вместе с находящимся на территории домом.

Стоимость горнолыжной базы — 12 млн рублей
Стоимость горнолыжной базы — 12 млн рублей
Фото:
База относится землям особо охраняемых территорий и объектов
База относится землям особо охраняемых территорий и объектов
Фото:
База предназначена под строительство и расширение физкультурно-оздоровительного горнолыжного комплекса, вместе с находящимся на территории домом
База предназначена под строительство и расширение физкультурно-оздоровительного горнолыжного комплекса, вместе с находящимся на территории домом
Фото:
Собственник также предлагает варианты обмена или аренды
Собственник также предлагает варианты обмена или аренды
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В Челябинской области продают горнолыжную базу за 12 млн рублей. Объект под названием «Гора вишневая» расположен на 1,5 гектарах земли в Каслинском районе. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито». «Продам 1,5 гектара земли на известной горнолыжной базе „Гора вишневая“ в Челябинской области. База относится землям особо охраняемых территорий и объектов», — сообщается на сайте. База предназначена под строительство и расширение физкультурно-оздоровительного горнолыжного комплекса. Она продается вместе с находящимся на территории домом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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