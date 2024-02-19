Горнолыжную базу продают за 12 млн рублей
В Челябинской области продают горнолыжную базу за 12 млн рублей. Объект под названием «Гора вишневая» расположен на 1,5 гектарах земли в Каслинском районе. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито».
«Продам 1,5 гектара земли на известной горнолыжной базе „Гора вишневая“ в Челябинской области. База относится землям особо охраняемых территорий и объектов», — сообщается на сайте.
База предназначена под строительство и расширение физкультурно-оздоровительного горнолыжного комплекса. Она продается вместе с находящимся на территории домом.
Стоимость горнолыжной базы — 12 млн рублей
База относится землям особо охраняемых территорий и объектов
База предназначена под строительство и расширение физкультурно-оздоровительного горнолыжного комплекса, вместе с находящимся на территории домом
Собственник также предлагает варианты обмена или аренды
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