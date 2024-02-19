ОПГ, обманувшую сотню челябинцев, отдали под суд за махинации с машинами

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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Уголовное дело по следам махинаций с автомобилями направили в суд Фото:

В Челябинске ОПГ, обманувшую больше сотни горожан, отдали под суд за махинации с машинами. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, фигурантами уголовного дела стали 10 человек.

«В Челябинске пойдут под суд организаторы и участники преступного сообщества, обманувшие 112 человек при продаже автомобилей. Семерым предъявлено обвинение в создании ОПС, оставшимся троим инкриминируется участие в криминальной организации», — рассказали в полиции.

Противоправную деятельность злоумышленников пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Уголовное дело расследовали по статье 210 УК РФ («Организация преступной организации или участие в ней»). Она касается случаев использования директором своих полномочий вопреки законным интересам организации в корыстных целях.

Материалы уголовного дела заняли свыше 400 томов. Обвинительное заключение прокурор утвердил. Результаты расследования отправили в суд.

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В Челябинске ОПГ, обманувшую больше сотни горожан, отдали под суд за махинации с машинами. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, фигурантами уголовного дела стали 10 человек. «В Челябинске пойдут под суд организаторы и участники преступного сообщества, обманувшие 112 человек при продаже автомобилей. Семерым предъявлено обвинение в создании ОПС, оставшимся троим инкриминируется участие в криминальной организации», — рассказали в полиции. Противоправную деятельность злоумышленников пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Уголовное дело расследовали по статье 210 УК РФ («Организация преступной организации или участие в ней»). Она касается случаев использования директором своих полномочий вопреки законным интересам организации в корыстных целях. Материалы уголовного дела заняли свыше 400 томов. Обвинительное заключение прокурор утвердил. Результаты расследования отправили в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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