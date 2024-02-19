ОПГ, обманувшую сотню челябинцев, отдали под суд за махинации с машинами

В Челябинске ОПГ, обманувшую больше сотни горожан, отдали под суд за махинации с машинами. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, фигурантами уголовного дела стали 10 человек.
«В Челябинске пойдут под суд организаторы и участники преступного сообщества, обманувшие 112 человек при продаже автомобилей. Семерым предъявлено обвинение в создании ОПС, оставшимся троим инкриминируется участие в криминальной организации», — рассказали в полиции.
Противоправную деятельность злоумышленников пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Уголовное дело расследовали по статье 210 УК РФ («Организация преступной организации или участие в ней»). Она касается случаев использования директором своих полномочий вопреки законным интересам организации в корыстных целях.
Материалы уголовного дела заняли свыше 400 томов. Обвинительное заключение прокурор утвердил. Результаты расследования отправили в суд.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.