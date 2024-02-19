ОПГ, обманувшую сотню челябинцев, отдали под суд за махинации с машинами

19 февраля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Уголовное дело по следам махинаций с автомобилями направили в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске ОПГ, обманувшую больше сотни горожан, отдали под суд за махинации с машинами. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, фигурантами уголовного дела стали 10 человек. «В Челябинске пойдут под суд организаторы и участники преступного сообщества, обманувшие 112 человек при продаже автомобилей. Семерым предъявлено обвинение в создании ОПС, оставшимся троим инкриминируется участие в криминальной организации», — рассказали в полиции. Противоправную деятельность злоумышленников пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Уголовное дело расследовали по статье 210 УК РФ («Организация преступной организации или участие в ней»). Она касается случаев использования директором своих полномочий вопреки законным интересам организации в корыстных целях. Материалы уголовного дела заняли свыше 400 томов. Обвинительное заключение прокурор утвердил. Результаты расследования отправили в суд.

В Челябинске ОПГ, обманувшую больше сотни горожан, отдали под суд за махинации с машинами. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, фигурантами уголовного дела стали 10 человек. «В Челябинске пойдут под суд организаторы и участники преступного сообщества, обманувшие 112 человек при продаже автомобилей. Семерым предъявлено обвинение в создании ОПС, оставшимся троим инкриминируется участие в криминальной организации», — рассказали в полиции. Противоправную деятельность злоумышленников пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Уголовное дело расследовали по статье 210 УК РФ («Организация преступной организации или участие в ней»). Она касается случаев использования директором своих полномочий вопреки законным интересам организации в корыстных целях. Материалы уголовного дела заняли свыше 400 томов. Обвинительное заключение прокурор утвердил. Результаты расследования отправили в суд.