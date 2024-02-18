18 февраля 2024

Мэрия через суд выселила пермяков из дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предвыборные баннеры. Аварийное жилье. Курган, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, окно
Дом признали аварийным в 2015 году (архивное фото) Фото:

В Перми суд удовлетворил иск мэрии города к жителям дома №4 в Талицком переулке и выселил людей. Как пояснили в Орджоникидзевском районом суде, дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2015 году. Выселенным жильцам присудили компенсации.

«Дом 1959 года постройки в соответствии с заключением межведомственной комиссии от сентября 2015 года признан аварийным и подлежащим сносу. С учетом заключения эксперта суд удовлетворил требования муниципалитета, взыскал в пользу пермяков выкупную цену жилых помещений, признал ответчиков утратившими право пользования», — говорится на сайте суда. Всего были удовлетворены пять исков мэрии к жителям дома.

Ранее власти выселяли людей из аварийных домов другим способом. На территории зданий, которые признаны аварийными, вводился режим ЧС, и людей эвакуировали, не спрашивая согласия.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми суд удовлетворил иск мэрии города к жителям дома №4 в Талицком переулке и выселил людей. Как пояснили в Орджоникидзевском районом суде, дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2015 году. Выселенным жильцам присудили компенсации. «Дом 1959 года постройки в соответствии с заключением межведомственной комиссии от сентября 2015 года признан аварийным и подлежащим сносу. С учетом заключения эксперта суд удовлетворил требования муниципалитета, взыскал в пользу пермяков выкупную цену жилых помещений, признал ответчиков утратившими право пользования», — говорится на сайте суда. Всего были удовлетворены пять исков мэрии к жителям дома. Ранее власти выселяли людей из аварийных домов другим способом. На территории зданий, которые признаны аварийными, вводился режим ЧС, и людей эвакуировали, не спрашивая согласия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...