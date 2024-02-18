Мэрия через суд выселила пермяков из дома

19 февраля 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Дом признали аварийным в 2015 году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми суд удовлетворил иск мэрии города к жителям дома №4 в Талицком переулке и выселил людей. Как пояснили в Орджоникидзевском районом суде, дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2015 году. Выселенным жильцам присудили компенсации. «Дом 1959 года постройки в соответствии с заключением межведомственной комиссии от сентября 2015 года признан аварийным и подлежащим сносу. С учетом заключения эксперта суд удовлетворил требования муниципалитета, взыскал в пользу пермяков выкупную цену жилых помещений, признал ответчиков утратившими право пользования», — говорится на сайте суда. Всего были удовлетворены пять исков мэрии к жителям дома. Ранее власти выселяли людей из аварийных домов другим способом. На территории зданий, которые признаны аварийными, вводился режим ЧС, и людей эвакуировали, не спрашивая согласия.

В Перми суд удовлетворил иск мэрии города к жителям дома №4 в Талицком переулке и выселил людей. Как пояснили в Орджоникидзевском районом суде, дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2015 году. Выселенным жильцам присудили компенсации. «Дом 1959 года постройки в соответствии с заключением межведомственной комиссии от сентября 2015 года признан аварийным и подлежащим сносу. С учетом заключения эксперта суд удовлетворил требования муниципалитета, взыскал в пользу пермяков выкупную цену жилых помещений, признал ответчиков утратившими право пользования», — говорится на сайте суда. Всего были удовлетворены пять исков мэрии к жителям дома. Ранее власти выселяли людей из аварийных домов другим способом. На территории зданий, которые признаны аварийными, вводился режим ЧС, и людей эвакуировали, не спрашивая согласия.