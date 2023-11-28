28 ноября 2023

Власти Перми нашли новый опасный дом и просят жителей покинуть его

Власти Перми вводят режим ЧС в доме на Циолковского, 17
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное жилье по ул. Дзержинского. Курган, аварийный дом, аварийное жилье, ул дзержинского
Администрация города просит жителей покинуть опасный дом (архивное фото) Фото:

В Перми в доме №17 на улице Циолковского вводится режим чрезвычайной ситуации. Это связано с тем, что конструкции здания находятся в аварийном состоянии и в любой момент оно может рухнуть. Жильцам рекомендовано покинуть строение, сообщает администрация Перми на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С 30 ноября вводится режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Циолковского, 17. В связи с ухудшением технического состояния дома и угрозой внезапного обрушения строительных конструкций жителям необходимо оперативно покинуть здание», — говорится в сообщении.

Пункт сбора и регистрации жильцов организован в теплой палатке рядом с домом. Власти предложат пермякам размещение в маневренном фонде либо другие варианты. Трехэтажный дом на Циолковского,17 был построен в 1951 году. В 2016 году его признали аварийным и подлежащим расселению.

Это не первый дом, в отношении которого городские власти ввели режим ЧС. Так, ранее мэрия экстренно расселила и снесла дом №143 на улице Куйбышева. Опасными были признаны и дома на Куйбышева, 68 и Карпинского, 56 и 58.

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В Перми в доме №17 на улице Циолковского вводится режим чрезвычайной ситуации. Это связано с тем, что конструкции здания находятся в аварийном состоянии и в любой момент оно может рухнуть. Жильцам рекомендовано покинуть строение, сообщает администрация Перми на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «С 30 ноября вводится режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Циолковского, 17. В связи с ухудшением технического состояния дома и угрозой внезапного обрушения строительных конструкций жителям необходимо оперативно покинуть здание», — говорится в сообщении. Пункт сбора и регистрации жильцов организован в теплой палатке рядом с домом. Власти предложат пермякам размещение в маневренном фонде либо другие варианты. Трехэтажный дом на Циолковского,17 был построен в 1951 году. В 2016 году его признали аварийным и подлежащим расселению. Это не первый дом, в отношении которого городские власти ввели режим ЧС. Так, ранее мэрия экстренно расселила и снесла дом №143 на улице Куйбышева. Опасными были признаны и дома на Куйбышева, 68 и Карпинского, 56 и 58.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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