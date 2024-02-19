Новые арт-объекты будут размещены в районе ЦПКиО города Петухово (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Петухово в Курганской области появятся новые арт-объекты и места для отдыха в рамках проекта на сумму 68,9 млн рублей. Среди них фигура богини Макошь из славянской мифологии, теннисный корт, спортивный и игровой комплекс, навесы с лавками, скамейки и другое. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок.

«Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды „Узоры Петухово“ <…> Характеристики объекта, подлежащего благоустройству. По адресу: Российская Федерация, Курганская область, г. Петухово, ул. Карла Маркса, 26 Г», — указано в техзадании госзакупки. Новые объекты благоустройства должны появиться в городе до 25 августа.

Три новых арт-объекта в городе, по данным сайта, должны быть выполнены в стиле «рустик» из дерева. Их назвали «Птица», «Макошь» и «Ломовой конь». Для детей предусмотрен игровой комплекс, качели, песочница со счетами, домик, качалка-балансир, качалка на пружине и горка. Также, будет установлена спортивная площадка, баскетбольная стойка, велопарковка на 10 мест. Кроме того, предусмотрены проектом и урны с общественным туалетом.

Ранее URA.RU сообщало, что рядом с курганским театром кукол был установлен арт-объект «Гулливер». Облик скульптуры Гулливера был согласован с театром.

Скрин: сайт госзакупок, техническое задание проекта «Узоры Петухово»

Скрин: сайт госзакупок, техническое задание проекта «Узоры Петухово»

Скрин: сайт госзакупок, техническое задание проекта «Узоры Петухово»

Скрин: сайт госзакупок, техническое задание проекта «Узоры Петухово»

Скрин: сайт госзакупок, техническое задание проекта «Узоры Петухово»

Скрин: сайт госзакупок, техническое задание проекта «Узоры Петухово»

Скрин: сайт госзакупок, техническое задание проекта «Узоры Петухово»

Скрин: сайт госзакупок, техническое задание проекта «Узоры Петухово»

Скрин: сайт госзакупок, техническое задание проекта «Узоры Петухово»

Скрин: сайт госзакупок, техническое задание проекта «Узоры Петухово»

Скрин: сайт госзакупок, техническое задание проекта «Узоры Петухово»