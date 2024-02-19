Языческий бог станет главным арт-объектом проекта на 70 млн в курганском городе. Скрин

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, скульптура, арт объект, кисть руки, чабан с овцой
Новые арт-объекты будут размещены в районе ЦПКиО города Петухово (архивное фото) Фото:

В городе Петухово в Курганской области появятся новые арт-объекты и места для отдыха в рамках проекта на сумму 68,9 млн рублей. Среди них фигура богини Макошь из славянской мифологии, теннисный корт, спортивный и игровой комплекс, навесы с лавками, скамейки и другое. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок.

«Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды „Узоры Петухово“ <…> Характеристики объекта, подлежащего благоустройству. По адресу: Российская Федерация, Курганская область, г. Петухово, ул. Карла Маркса, 26 Г», — указано в техзадании госзакупки. Новые объекты благоустройства должны появиться в городе до 25 августа.

Три новых арт-объекта в городе, по данным сайта, должны быть выполнены в стиле «рустик» из дерева. Их назвали «Птица», «Макошь» и «Ломовой конь». Для детей предусмотрен игровой комплекс, качели, песочница со счетами, домик, качалка-балансир, качалка на пружине и горка. Также, будет установлена спортивная площадка, баскетбольная стойка, велопарковка на 10 мест. Кроме того, предусмотрены проектом и урны с общественным туалетом.

Ранее URA.RU сообщало, что рядом с курганским театром кукол был установлен арт-объект «Гулливер». Облик скульптуры Гулливера был согласован с театром.

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В городе Петухово в Курганской области появятся новые арт-объекты и места для отдыха в рамках проекта на сумму 68,9 млн рублей. Среди них фигура богини Макошь из славянской мифологии, теннисный корт, спортивный и игровой комплекс, навесы с лавками, скамейки и другое. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок. «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды „Узоры Петухово“ <…> Характеристики объекта, подлежащего благоустройству. По адресу: Российская Федерация, Курганская область, г. Петухово, ул. Карла Маркса, 26 Г», — указано в техзадании госзакупки. Новые объекты благоустройства должны появиться в городе до 25 августа. Три новых арт-объекта в городе, по данным сайта, должны быть выполнены в стиле «рустик» из дерева. Их назвали «Птица», «Макошь» и «Ломовой конь». Для детей предусмотрен игровой комплекс, качели, песочница со счетами, домик, качалка-балансир, качалка на пружине и горка. Также, будет установлена спортивная площадка, баскетбольная стойка, велопарковка на 10 мест. Кроме того, предусмотрены проектом и урны с общественным туалетом. Ранее URA.RU сообщало, что рядом с курганским театром кукол был установлен арт-объект «Гулливер». Облик скульптуры Гулливера был согласован с театром.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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