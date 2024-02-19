Сотрудники Тюменской облдумы помогут вести хозяйство семьям мобилизованных

Семьям тюменских мобилизованных будут помогать аппаратчики из областной думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Тюменской облдумы возьмут шефство над семьями мобилизованных. По словам инсайдера URA.RU, такое объявление на одном из аппаратных совещаний сделали председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, секретарь тюменской ЕР Андрей Артюхов, глава исполкома Ольга Швецова, депутат облдумы Галина Резяпова.

«Помимо плетения маскировочных сетей, аппаратчикам придется еще и взять шефство над семьями бойцов СВО. Думцы должны будут моментально реагировать на запросы, поступающие в волонтерский центр облдумы от подопечных. Нужно будет выезжать на дом и помогать в решении бытовых вопросов: заниматься с детьми, развозить их по образовательным учреждениям, готовить, помогать с уборкой и тд», — сообщают собеседники агентства.

Расходы, которые будут нести сотрудники при этой деятельности (например, на бензин), компенсироваться не будут. Ранее URA.RU сообщало том, что сотрудники Тюменской облдумы начнут плести маскировочные сети для СВО.