Сотрудники Тюменской облдумы начнут плести маскировочные сети для СВО

Сотрудники аппарата Тюменской облдумы начнут плести маскировочные сети для СВО. Об этом на одном из аппаратных совещаний заявили авторы нововведения — председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, секретарь тюменской ЕР Андрей Артюхов, глава исполкома Ольга Швецова, депутат облдумы Галина Резяпова.
«Сотрудников ежедневно группами будут вывозить на загородную базу, где плетутся такие сети. Прибавка к зарплате за дополнительную работу не предусмотрена. Все это будет происходить в рамках работы волонтерского центра Тюменской областной думы», — делятся собеседники URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что специалисты департамента экономики Тюменской области в свободное от работы время начали плести маскировочные сети для участников специальной военной операции (СВО). Импровизированную мастерскую оборудовали в холле департамента.
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