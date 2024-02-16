Сотрудники Тюменской облдумы начнут плести маскировочные сети для СВО

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Производство маскировочных сетей и накидок. Екатеринбург, маскировочная сеть, волонтеры уральские самоцветы
Аппаратчики из Тюменской облдумы займутся плетением маскировочных сетей Фото:
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Сотрудники аппарата Тюменской облдумы начнут плести маскировочные сети для СВО. Об этом на одном из аппаратных совещаний заявили авторы нововведения — председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, секретарь тюменской ЕР Андрей Артюхов, глава исполкома Ольга Швецова, депутат облдумы Галина Резяпова.

«Сотрудников ежедневно группами будут вывозить на загородную базу, где плетутся такие сети. Прибавка к зарплате за дополнительную работу не предусмотрена. Все это будет происходить в рамках работы волонтерского центра Тюменской областной думы», — делятся собеседники URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что специалисты департамента экономики Тюменской области в свободное от работы время начали плести маскировочные сети для участников специальной военной операции (СВО). Импровизированную мастерскую оборудовали в холле департамента.

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Сотрудники аппарата Тюменской облдумы начнут плести маскировочные сети для СВО. Об этом на одном из аппаратных совещаний заявили авторы нововведения — председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, секретарь тюменской ЕР Андрей Артюхов, глава исполкома Ольга Швецова, депутат облдумы Галина Резяпова. «Сотрудников ежедневно группами будут вывозить на загородную базу, где плетутся такие сети. Прибавка к зарплате за дополнительную работу не предусмотрена. Все это будет происходить в рамках работы волонтерского центра Тюменской областной думы», — делятся собеседники URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты департамента экономики Тюменской области в свободное от работы время начали плести маскировочные сети для участников специальной военной операции (СВО). Импровизированную мастерскую оборудовали в холле департамента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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