В правительстве Германии рассказали, что читают посты Медведева в соцсетях

Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: Медведев активно использует соцсеть X

19 февраля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

В Германии следят за высказывании Дмитрия Медведева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Правительство Германии призналось, что читает посты зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсетях. Об этом стало известно после того, как представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин Германии в курсе, как активно зампредседателя пользуется соцсетью X. «Как вы уже сказали, это не первая угроза, и мы знаем, как активно господин Медведев использует Twitter (ныне X) или то, что пришло на смену. Мы принимаем это к сведению», — сказал Штеффен Хебештрайт. Его слова приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что в Польше и Германии ограничили показ поста Медведева в X об исчезновении Украины. Тогда зампредседателя Совбеза написал, что украинская сторона исчезнет, так как никому не нужна , напоминает Pravda.Ru.

Правительство Германии призналось, что читает посты зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсетях. Об этом стало известно после того, как представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин Германии в курсе, как активно зампредседателя пользуется соцсетью X. «Как вы уже сказали, это не первая угроза, и мы знаем, как активно господин Медведев использует Twitter (ныне X) или то, что пришло на смену. Мы принимаем это к сведению», — сказал Штеффен Хебештрайт. Его слова приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что в Польше и Германии ограничили показ поста Медведева в X об исчезновении Украины. Тогда зампредседателя Совбеза написал, что украинская сторона исчезнет, так как никому не нужна, напоминает Pravda.Ru.