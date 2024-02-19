В правительстве Германии рассказали, что читают посты Медведева в соцсетях

Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: Медведев активно использует соцсеть X
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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий, топ
В Германии следят за высказывании Дмитрия Медведева Фото:

Правительство Германии призналось, что читает посты зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсетях. Об этом стало известно после того, как представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин Германии в курсе, как активно зампредседателя пользуется соцсетью X.

«Как вы уже сказали, это не первая угроза, и мы знаем, как активно господин Медведев использует Twitter (ныне X) или то, что пришло на смену. Мы принимаем это к сведению», — сказал Штеффен Хебештрайт. Его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Польше и Германии ограничили показ поста Медведева в X об исчезновении Украины. Тогда зампредседателя Совбеза написал, что украинская сторона исчезнет, так как никому не нужна, напоминает Pravda.Ru.

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Правительство Германии призналось, что читает посты зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсетях. Об этом стало известно после того, как представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин Германии в курсе, как активно зампредседателя пользуется соцсетью X. «Как вы уже сказали, это не первая угроза, и мы знаем, как активно господин Медведев использует Twitter (ныне X) или то, что пришло на смену. Мы принимаем это к сведению», — сказал Штеффен Хебештрайт. Его слова приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что в Польше и Германии ограничили показ поста Медведева в X об исчезновении Украины. Тогда зампредседателя Совбеза написал, что украинская сторона исчезнет, так как никому не нужна, напоминает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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