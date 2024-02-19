В правительстве Германии рассказали, что читают посты Медведева в соцсетях

Правительство Германии призналось, что читает посты зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсетях. Об этом стало известно после того, как представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин Германии в курсе, как активно зампредседателя пользуется соцсетью X.
«Как вы уже сказали, это не первая угроза, и мы знаем, как активно господин Медведев использует Twitter (ныне X) или то, что пришло на смену. Мы принимаем это к сведению», — сказал Штеффен Хебештрайт. Его слова приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Польше и Германии ограничили показ поста Медведева в X об исчезновении Украины. Тогда зампредседателя Совбеза написал, что
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