19 февраля 2024

Под Тюменью садовник украл у хозяйки дома бриллианты, золото и меха

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, драгоценные камни, драгоценности, ювелирные изделия, бриллианты, ювелирка, алмаз
Одной из главных добыч вора стал бриллиант массой в один карат (архивное фото) Фото:

Под Тюменью мужчина, 12 лет проработавший садовником и охранником в частном доме, украл у своей работодательницы эксклюзивные ювелирные украшения с бриллиантами, меха и золотую монету с изображением Николая II. Информация содержится в судебном акте по делу. Похищенное преступник сдал в ломбард, а за содеянное получил пять лет условно.

«Подсудимый около 12 лет работал в качестве охранника и садовника в частном доме. Проживал в коттедже работодательницы, в отдельной комнате с отдельным входом. Там же жила его супруга, которая работала в доме уборщицей. Мужчина знал, что в гардеробной комнате имеется потайной сейф, ключи от которого лежали рядом в ящике. Впоследствии тюменец совершил ряд хищений, при этом преступления были задуманы в разное время, по мере возникновения материальных трудностей», — говорится в документах суда.

В целом мужчина успел вынести из дома более 400 граммов золотых украшений. Сумма, в которую оценили украденное, в судебном акте не приводится. Общий список похищенного выглядит так:

  • бриллиант весом в один карат;
  • золотые колье и браслет BULGARI с фианитами;
  • шесть золотых цепей;
  • два золотых браслета;
  • золотые запонки;
  • шесть подвесок с бриллиантами;
  • шесть золотых колец, в том числе с рубинами и бриллиантами;
  • золотые часы;
  • серьги с бриллиантами и жемчугом;
  • золотая печатка;
  • царская монета из золота с изображением Николая II;
  • два женских норковых пальто, такое же мужское полупальто и еще одно пальто из меха рыси.

Все похищенное мужчина постепенно сдавал в ломбард. Когда хозяйка дома обнаружила пропажу, она начала подозревать в воровстве своего бывшего мужа: он работает вахтой на Севере и периодически приезжает в дом. На садовника и его жену женщина изначально и не думала, так как они давно работали у нее и она им доверяла.

Подсудимого приговорили к пяти годам лишения свободы. Наказание стало условным.

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Под Тюменью мужчина, 12 лет проработавший садовником и охранником в частном доме, украл у своей работодательницы эксклюзивные ювелирные украшения с бриллиантами, меха и золотую монету с изображением Николая II. Информация содержится в судебном акте по делу. Похищенное преступник сдал в ломбард, а за содеянное получил пять лет условно. «Подсудимый около 12 лет работал в качестве охранника и садовника в частном доме. Проживал в коттедже работодательницы, в отдельной комнате с отдельным входом. Там же жила его супруга, которая работала в доме уборщицей. Мужчина знал, что в гардеробной комнате имеется потайной сейф, ключи от которого лежали рядом в ящике. Впоследствии тюменец совершил ряд хищений, при этом преступления были задуманы в разное время, по мере возникновения материальных трудностей», — говорится в документах суда. В целом мужчина успел вынести из дома более 400 граммов золотых украшений. Сумма, в которую оценили украденное, в судебном акте не приводится. Общий список похищенного выглядит так: Все похищенное мужчина постепенно сдавал в ломбард. Когда хозяйка дома обнаружила пропажу, она начала подозревать в воровстве своего бывшего мужа: он работает вахтой на Севере и периодически приезжает в дом. На садовника и его жену женщина изначально и не думала, так как они давно работали у нее и она им доверяла. Подсудимого приговорили к пяти годам лишения свободы. Наказание стало условным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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