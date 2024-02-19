Под Тюменью садовник украл у хозяйки дома бриллианты, золото и меха

20 февраля 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

Одной из главных добыч вора стал бриллиант массой в один карат (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Под Тюменью мужчина, 12 лет проработавший садовником и охранником в частном доме, украл у своей работодательницы эксклюзивные ювелирные украшения с бриллиантами, меха и золотую монету с изображением Николая II. Информация содержится в судебном акте по делу. Похищенное преступник сдал в ломбард, а за содеянное получил пять лет условно. «Подсудимый около 12 лет работал в качестве охранника и садовника в частном доме. Проживал в коттедже работодательницы, в отдельной комнате с отдельным входом. Там же жила его супруга, которая работала в доме уборщицей. Мужчина знал, что в гардеробной комнате имеется потайной сейф, ключи от которого лежали рядом в ящике. Впоследствии тюменец совершил ряд хищений, при этом преступления были задуманы в разное время, по мере возникновения материальных трудностей», — говорится в документах суда. В целом мужчина успел вынести из дома более 400 граммов золотых украшений. Сумма, в которую оценили украденное, в судебном акте не приводится. Общий список похищенного выглядит так: бриллиант весом в один карат;

золотые колье и браслет BULGARI с фианитами;

шесть золотых цепей;

два золотых браслета;

золотые запонки;

шесть подвесок с бриллиантами;

шесть золотых колец, в том числе с рубинами и бриллиантами;

золотые часы;

серьги с бриллиантами и жемчугом;

золотая печатка;

царская монета из золота с изображением Николая II;

два женских норковых пальто, такое же мужское полупальто и еще одно пальто из меха рыси. Все похищенное мужчина постепенно сдавал в ломбард. Когда хозяйка дома обнаружила пропажу, она начала подозревать в воровстве своего бывшего мужа: он работает вахтой на Севере и периодически приезжает в дом. На садовника и его жену женщина изначально и не думала, так как они давно работали у нее и она им доверяла. Подсудимого приговорили к пяти годам лишения свободы. Наказание стало условным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Под Тюменью мужчина, 12 лет проработавший садовником и охранником в частном доме, украл у своей работодательницы эксклюзивные ювелирные украшения с бриллиантами, меха и золотую монету с изображением Николая II. Информация содержится в судебном акте по делу. Похищенное преступник сдал в ломбард, а за содеянное получил пять лет условно. «Подсудимый около 12 лет работал в качестве охранника и садовника в частном доме. Проживал в коттедже работодательницы, в отдельной комнате с отдельным входом. Там же жила его супруга, которая работала в доме уборщицей. Мужчина знал, что в гардеробной комнате имеется потайной сейф, ключи от которого лежали рядом в ящике. Впоследствии тюменец совершил ряд хищений, при этом преступления были задуманы в разное время, по мере возникновения материальных трудностей», — говорится в документах суда. В целом мужчина успел вынести из дома более 400 граммов золотых украшений. Сумма, в которую оценили украденное, в судебном акте не приводится. Общий список похищенного выглядит так: Все похищенное мужчина постепенно сдавал в ломбард. Когда хозяйка дома обнаружила пропажу, она начала подозревать в воровстве своего бывшего мужа: он работает вахтой на Севере и периодически приезжает в дом. На садовника и его жену женщина изначально и не думала, так как они давно работали у нее и она им доверяла. Подсудимого приговорили к пяти годам лишения свободы. Наказание стало условным.