Под Тюменью садовник украл у хозяйки дома бриллианты, золото и меха

Под Тюменью мужчина, 12 лет проработавший садовником и охранником в частном доме, украл у своей работодательницы эксклюзивные ювелирные украшения с бриллиантами, меха и золотую монету с изображением Николая II. Информация содержится в судебном акте по делу. Похищенное преступник сдал в ломбард, а за содеянное получил пять лет условно.
«Подсудимый около 12 лет работал в качестве охранника и садовника в частном доме. Проживал в коттедже работодательницы, в отдельной комнате с отдельным входом. Там же жила его супруга, которая работала в доме уборщицей. Мужчина знал, что в гардеробной комнате имеется потайной сейф, ключи от которого лежали рядом в ящике. Впоследствии тюменец совершил ряд хищений, при этом преступления были задуманы в разное время, по мере возникновения материальных трудностей», — говорится в документах суда.
В целом мужчина успел вынести из дома более 400 граммов золотых украшений. Сумма, в которую оценили украденное, в судебном акте не приводится. Общий список похищенного выглядит так:
- бриллиант весом в один карат;
- золотые колье и браслет BULGARI с фианитами;
- шесть золотых цепей;
- два золотых браслета;
- золотые запонки;
- шесть подвесок с бриллиантами;
- шесть золотых колец, в том числе с рубинами и бриллиантами;
- золотые часы;
- серьги с бриллиантами и жемчугом;
- золотая печатка;
- царская монета из золота с изображением Николая II;
- два женских норковых пальто, такое же мужское полупальто и еще одно пальто из меха рыси.
Все похищенное мужчина постепенно сдавал в ломбард. Когда хозяйка дома обнаружила пропажу, она начала подозревать в воровстве своего бывшего мужа: он работает вахтой на Севере и периодически приезжает в дом. На садовника и его жену женщина изначально и не думала, так как они давно работали у нее и она им доверяла.
Подсудимого приговорили к пяти годам лишения свободы. Наказание стало условным.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.