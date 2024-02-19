Курганский врач опроверг заявления о том, что оторванная кисть курганца не будет работать после операции (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врач-хирург Центра имени Илизарова Денис Тягунов поделился кадрами руки курганца, которому реплантировали оторванную кисть, спустя год после проведенной операции. Он отметил, что пациенту не дали группу инвалидности. Об этом доктор пишет в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Несколько лет назад все курганские паблики ловили хайп на данном случае [„врачи пришили кисть курганцу“]. Иногда хирурги годами ждут возможность выполнить ту или иную операцию, конечно лучше бы, ни с кем такого не случалось. Все уже забыли про этот случай, но есть результат через год, и всем комментаторам, кто писал, что работать ничего не будет, отвечу: пациенту даже не дали группу инвалидности», — сообщает он в группе «Тягунов Д. Е., хирургия кисти, Центр Илизарова».

Кроме этого, Тягунов заявил, что ему было приятно читать похвалу в свой адрес и адрес коллег. В посте он отмечает «слаженную работу» бригады, оказавшей тогда помощь пострадавшему. Среди них: транспортировавшие, анестезиолог Григорий Мухаметдинов, оперирующие хирурги Наталья Шихалева, Денис Тягунов, ассистирующий хирург Олег Климов, ординатор второго года Акбар Мухаммадкулов и медсестры центра Илизарова.

Молодой человек из Шадринска (Курганская область) получил производственную травму из-за которой ему оторвало кисть 13 октября 2021 года. Он был экстренно доставлен в центр Илизарова, где врачам в результате семичасовой операции удалось добиться полного приживления кисти.

Курганцу оторвало кисть в результате производственной травмы три года назад Фото: группа «Тягунов Д. Е., хирургия кисти, Центр Илизарова» в «ВКонтакте»

Врачам центра Илизарова удалось добиться полного приживления кисти Фото: группа «Тягунов Д. Е., хирургия кисти, Центр Илизарова» в «ВКонтакте»