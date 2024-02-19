В Пермском крае зека обвинили в убийстве, совершенном 22 года назад

Осужденному предъявлено обвинение в убийстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя города Краснокамск Пермского края обвинили в жестоком убийстве, совершенном в конце декабря 2001 года. Мужчина зарубил топором пенсионера, а затем обокрал его. Сейчас обвиняемый отбывает наказание в в исправительном учреждении за совершение аналогичных преступлений, сообщается на сайте СУ СКР по Прикамью.

«Утром 28 декабря 2001 года мужчина находился в квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов Краснокамска. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он совершил нападение на престарелого хозяина квартиры, заведомо для него находящегося в беспомощном состоянии. Потерпевшему были нанесены множественные удары топором. После этого мужчина похитил денежные средства и скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался», — говорится на сайте ведомства.

Установить причастность краснокамца к преступлению удалось благодаря слаженной работе оперативников ГУ МВД по Пермскому краю и следователей краевого СУ СК. Осужденному предъявлено обвинение по пп. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем). В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.