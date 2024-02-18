18 февраля 2024

Сотни пассажиров не смогли вылететь из Нового Уренгоя

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, самолет
Три самолета не смогли вылететь из Нового Уренгоя 19 февраля Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) более 400 человек не смогли вылететь в Москву и Новосибирск из-за усиления ветра. около 150 пассажиров задержанных авиарейсов размещены в гостинице, остальные по месту жительства, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Ввиду неблагоприятных метеорологических условий (порывы ветра местами до 20 метров в секунду) из аэропорта Новый Уренгой три регулярных рейса перенесены на 20 февраля. Пассажирам оказываются услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале.

С 19 на 20 февраля перенесены рейсы в Шереметьево и Домодедово, а также авиарейс до Новосибирска. Самолеты в Москву планируют отправить в 9:45 и 10:45, а время вылета в аэропорт Толмачево будет сообщено дополнительно.

В аэропорту Нового Уренгоя 19 февраля произошла массовая задержка авиарейсов. Некоторые самолеты были направлены на запасные аэродромы, кроме того, были задержаны вылеты вертолетов в населенные пункты округа.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) более 400 человек не смогли вылететь в Москву и Новосибирск из-за усиления ветра. около 150 пассажиров задержанных авиарейсов размещены в гостинице, остальные по месту жительства, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «Ввиду неблагоприятных метеорологических условий (порывы ветра местами до 20 метров в секунду) из аэропорта Новый Уренгой три регулярных рейса перенесены на 20 февраля. Пассажирам оказываются услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале. С 19 на 20 февраля перенесены рейсы в Шереметьево и Домодедово, а также авиарейс до Новосибирска. Самолеты в Москву планируют отправить в 9:45 и 10:45, а время вылета в аэропорт Толмачево будет сообщено дополнительно. В аэропорту Нового Уренгоя 19 февраля произошла массовая задержка авиарейсов. Некоторые самолеты были направлены на запасные аэродромы, кроме того, были задержаны вылеты вертолетов в населенные пункты округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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