В Челябинске подорожали сухие пайки

21 февраля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость сухих пайков к 23 февраля составила 790 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске сухие пайки подорожали на 17,8% за год. URA.RU выяснило стоимость индивидуальных рационов питания (ИРП) в преддверии Дня Защитника Отечества. В феврале 2023 года средняя стоимость сухпайков составила 616 рублей, что на 17,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Притом максимально цена стандартного набора в Челябинске составляла 950 рублей, а в 2024 году увеличилась до 1480 рублей. У продавцов на «Авито» и компании «Еда в поход» средняя стоимость ИПР «Армия России» составила 450 рублей. В компании «Униформ» ту же фирму продают за 750 рублей, а магазин «Спецназ» обозначил цену в 1 100 рублей. На маркетплейсах средняя стоимость бренда составила 848 рублей. В Челябинске в камуфляжном дизайне также продаются рационы производителя «Дружба Народов». Этот бренд продавцы с «Авито» предоставляют в среднем за 350 рублей, а магазин «АК74» за 595 рублей. Стандартные рационы бренда «Спецпит» продают в двух магазинах города. Компания «Мир охоты» установила цену в 1149 рублей, а организация «Сплав» — в 1480 рублей.

В Челябинске сухие пайки подорожали на 17,8% за год. URA.RU выяснило стоимость индивидуальных рационов питания (ИРП) в преддверии Дня Защитника Отечества. В феврале 2023 года средняя стоимость сухпайков составила 616 рублей, что на 17,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Притом максимально цена стандартного набора в Челябинске составляла 950 рублей, а в 2024 году увеличилась до 1480 рублей. У продавцов на «Авито» и компании «Еда в поход» средняя стоимость ИПР «Армия России» составила 450 рублей. В компании «Униформ» ту же фирму продают за 750 рублей, а магазин «Спецназ» обозначил цену в 1 100 рублей. На маркетплейсах средняя стоимость бренда составила 848 рублей. В Челябинске в камуфляжном дизайне также продаются рационы производителя «Дружба Народов». Этот бренд продавцы с «Авито» предоставляют в среднем за 350 рублей, а магазин «АК74» за 595 рублей. Стандартные рационы бренда «Спецпит» продают в двух магазинах города. Компания «Мир охоты» установила цену в 1149 рублей, а организация «Сплав» — в 1480 рублей.