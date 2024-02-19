Причиной смерти руководителя Челябинского симфонического оркестра стал инфаркт

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Абдурахманов Адик, дирижер, руководитель камерного оркестра "Классика". Челябинск, абдурахманов адик
У Адика Абдурахманова внезапно остановилось сердце Фото:

Причиной смерти главного дирижера Челябинского симфонического оркестра Адика Абдурахманова, скончавшегося на 63 году жизни, стал инфаркт. Об этом URA.RU сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

«Мне сообщили, что предварительная причина смерти — инфаркт. Адику Аскаровичу стало плохо, его увезли в больницу, где он скончался», — рассказал министр.

Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнование родным и близким заслуженного артиста РФ. Глава региона заявил, что своим искусством создатель симфонического оркестра радовал не только челябинцев, но и всех россиян, граждан других стран. В регионе примут меры по увековечиванию памяти музыканта.

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Причиной смерти главного дирижера Челябинского симфонического оркестра Адика Абдурахманова, скончавшегося на 63 году жизни, стал инфаркт. Об этом URA.RU сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин. «Мне сообщили, что предварительная причина смерти — инфаркт. Адику Аскаровичу стало плохо, его увезли в больницу, где он скончался», — рассказал министр. Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнование родным и близким заслуженного артиста РФ. Глава региона заявил, что своим искусством создатель симфонического оркестра радовал не только челябинцев, но и всех россиян, граждан других стран. В регионе примут меры по увековечиванию памяти музыканта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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