Мэрия Кургана изменила условия транспортной реформы

Мэрия Кургана будет платить 2,81 рубля перевозчикам по муниципальным маршрутам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана в целях обеспечения затрат на организацию перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам на территории города с 1 марта будет выплачивать по 2,81 рубля перевозчику за каждый километр пробега, предусмотренный муниципальным контрактом. Информация об этом указана в документах на сайте мэрии.

«Размер субсидии на финансовое обеспечение затрат на организацию перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Кургана. Получателю определяется по формуле: расчетный размер субсидии равен 2,81 умноженное на плановый пробег, умноженный на 100% — допустимого процента неисполнения муниципального контракта», — указано в документации.

Отмечается, что субсидия будет предоставлена в период с 1 марта по 31 декабря 2024 года, для маршрутов не учтенных при расчете экономически обоснованной максимальной стоимости работы транспортных средств. Также указано, что субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе.

Ранее URA.RU писало, что в рамках проведенной транспортной реформы в Кургане, право обслуживать большинство маршрутов получил «Кургангортранс» (бывший «Транссервис» — прим. редакции). Компания отвечает за перевозку по 28 из 40 муниципальных маршрутов. Источники URA.RU в политэлите города отмечали, что компания пользуется широкой поддержкой властей как на местном, так и на региональном уровне.