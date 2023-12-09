Курганские власти развеяли миф о сговоре с перевозчиками

10 декабря 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков ответил на вопрос о транспортной реформе и о том, почему в городах региона начали менять автобусы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков ответил на вопрос о транспортной реформе и заявил об отсутствии сговора властей с местными перевозчиками Кургана и Шадринска. Также он отметил выделение миллионных субсидий на замену старых автобусов в регионе. Об этом он рассказал во время прямой линии на ГТРК Курган. «Прошлое руководство администрации выдало перевозчикам лицензию на 5 лет и ушло. Понимаю, может у них были дружеские отношения, но я то переживал за жителей города. Поэтому, с 2022 года мы были вынуждены договариваться по новому: тариф фиксирован и автобусы должны выпускаться определенного возраста. <…> Нет никакого сговора с перевозчиками, никто никого не хотел лишать чего-то. Но если мы понимаем, что у нас 300-тысячное население зависит от нескольких человек — я выбираю сторону жителей. Потому, было принято решение о приобретении новых автобусов», — ответил Шумков. При этом он отметил, что в Шадринске (Курганская область) наблюдается похожая ситуация по данному вопросу, как несколько лет назад в Кургане. «Они сказали, что „ничего не надо, мы ничего не хотим“. В городе 37 ПАЗиков. Сейчас коллеги договорились по замене 10 автобусов, которые включены в субсидии. Если и остальные перевозчики 27 автобусов будут готовы — деньги я найду. Главное, чтобы они объявились», — добавил Шумков. При этом губернатор отметил, что в течение первого полугодия все автобусы в городе будут выглядеть лучше, чем те, что были раньше. На сегодняшний день в Кургане заменено 68 автобусов, и готовятся к выходу на линию еще 60 новых. Ранее сообщалось, что новые автобусы в размере 37 единиц, закупленные на сумму 228 миллионов рублей, выйдут на маршруты города в феврале 2024 года. Отмечалось, что до конца года власти планируют потратить 300 млн рублей на автобусный парк в Кургане и Шадринске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ответил на вопрос о транспортной реформе и заявил об отсутствии сговора властей с местными перевозчиками Кургана и Шадринска. Также он отметил выделение миллионных субсидий на замену старых автобусов в регионе. Об этом он рассказал во время прямой линии на ГТРК Курган. «Прошлое руководство администрации выдало перевозчикам лицензию на 5 лет и ушло. Понимаю, может у них были дружеские отношения, но я то переживал за жителей города. Поэтому, с 2022 года мы были вынуждены договариваться по новому: тариф фиксирован и автобусы должны выпускаться определенного возраста. <…> Нет никакого сговора с перевозчиками, никто никого не хотел лишать чего-то. Но если мы понимаем, что у нас 300-тысячное население зависит от нескольких человек — я выбираю сторону жителей. Потому, было принято решение о приобретении новых автобусов», — ответил Шумков. При этом он отметил, что в Шадринске (Курганская область) наблюдается похожая ситуация по данному вопросу, как несколько лет назад в Кургане. «Они сказали, что „ничего не надо, мы ничего не хотим“. В городе 37 ПАЗиков. Сейчас коллеги договорились по замене 10 автобусов, которые включены в субсидии. Если и остальные перевозчики 27 автобусов будут готовы — деньги я найду. Главное, чтобы они объявились», — добавил Шумков. При этом губернатор отметил, что в течение первого полугодия все автобусы в городе будут выглядеть лучше, чем те, что были раньше. На сегодняшний день в Кургане заменено 68 автобусов, и готовятся к выходу на линию еще 60 новых. Ранее сообщалось, что новые автобусы в размере 37 единиц, закупленные на сумму 228 миллионов рублей, выйдут на маршруты города в феврале 2024 года. Отмечалось, что до конца года власти планируют потратить 300 млн рублей на автобусный парк в Кургане и Шадринске.