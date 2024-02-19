Бастрыкин встал на защиту многодетной матери из Сургута

19 февраля 2024 в 21:06 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин попросил доклад о ходе проверки Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета РФ Алекандр Бастрыкин встал на защиту многодетной матери из Сургута, которая пожаловалась ему на проблемы с решением жилищных проблем. Она написала обращение руководителю СКР через приемную «ВКонтакте», указано в посте tg-канала «Информационный центр СК России». «С 2018 года она состоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Женщина с тремя малолетними детьми вынуждена арендовать жилье за свой счет. До настоящего времени ее права не реализованы. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства ее семье также не предоставлен», — указано в посте. После обращения в следственном управлении СК России по ХМАО организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Михаилу Мокшину предоставить доклад о результатах проверки. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил региональному управлению СК провести проверку после жалобы на загрязнение реки Юганская Обь и протока Сухой Лог в Нефтеюганске. Жители обратились к главе СКР через онлайн-приемную «ВКонтакте».

Глава Следственного комитета РФ Алекандр Бастрыкин встал на защиту многодетной матери из Сургута, которая пожаловалась ему на проблемы с решением жилищных проблем. Она написала обращение руководителю СКР через приемную «ВКонтакте», указано в посте tg-канала «Информационный центр СК России». «С 2018 года она состоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Женщина с тремя малолетними детьми вынуждена арендовать жилье за свой счет. До настоящего времени ее права не реализованы. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства ее семье также не предоставлен», — указано в посте. После обращения в следственном управлении СК России по ХМАО организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Михаилу Мокшину предоставить доклад о результатах проверки. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил региональному управлению СК провести проверку после жалобы на загрязнение реки Юганская Обь и протока Сухой Лог в Нефтеюганске. Жители обратились к главе СКР через онлайн-приемную «ВКонтакте».