Бастрыкин встал на защиту многодетной матери из Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин попросил доклад о ходе проверки Фото:

Глава Следственного комитета РФ Алекандр Бастрыкин встал на защиту многодетной матери из Сургута, которая пожаловалась ему на проблемы с решением жилищных проблем. Она написала обращение руководителю СКР через приемную «ВКонтакте», указано в посте tg-канала «Информационный центр СК России».

«С 2018 года она состоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Женщина с тремя малолетними детьми вынуждена арендовать жилье за свой счет. До настоящего времени ее права не реализованы. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства ее семье также не предоставлен», — указано в посте.

После обращения в следственном управлении СК России по ХМАО организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Михаилу Мокшину предоставить доклад о результатах проверки.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил региональному управлению СК провести проверку после жалобы на загрязнение реки Юганская Обь и протока Сухой Лог в Нефтеюганске. Жители обратились к главе СКР через онлайн-приемную «ВКонтакте».

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета РФ Алекандр Бастрыкин встал на защиту многодетной матери из Сургута, которая пожаловалась ему на проблемы с решением жилищных проблем. Она написала обращение руководителю СКР через приемную «ВКонтакте», указано в посте tg-канала «Информационный центр СК России». «С 2018 года она состоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Женщина с тремя малолетними детьми вынуждена арендовать жилье за свой счет. До настоящего времени ее права не реализованы. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства ее семье также не предоставлен», — указано в посте. После обращения в следственном управлении СК России по ХМАО организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Михаилу Мокшину предоставить доклад о результатах проверки. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил региональному управлению СК провести проверку после жалобы на загрязнение реки Юганская Обь и протока Сухой Лог в Нефтеюганске. Жители обратились к главе СКР через онлайн-приемную «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...