Путин передал ульяновское станкостроительное предприятие Росимуществу

19 февраля 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин передал завод в распоряжение Росимущества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил передать Ульяновский станкостроительный завод в управление Росимущества. Соответствующий указ размещен на сайте публикования правовых актов. «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей <…> и имущественных прав <…> изменение, дополнив раздел IV пунктом 10 следующего содержания: 100% долей в уставном капитале Росимущество «общества с ограниченной ответственностью » «Ульяновский станкостроительный завод», — говорится в документе. Уточняется, что это временная мера.

Президент России Владимир Путин поручил передать Ульяновский станкостроительный завод в управление Росимущества. Соответствующий указ размещен на сайте публикования правовых актов. «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей <…> и имущественных прав <…> изменение, дополнив раздел IV пунктом 10 следующего содержания: 100% долей в уставном капитале Росимущество «общества с ограниченной ответственностью » «Ульяновский станкостроительный завод», — говорится в документе. Уточняется, что это временная мера.