Путин передал ульяновское станкостроительное предприятие Росимуществу

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин передал завод в распоряжение Росимущества Фото:

Президент России Владимир Путин поручил передать Ульяновский станкостроительный завод в управление Росимущества. Соответствующий указ размещен на сайте публикования правовых актов.

«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей <…> и имущественных прав <…> изменение, дополнив раздел IV пунктом 10 следующего содержания: 100% долей в уставном капитале Росимущество «общества с ограниченной ответственностью » «Ульяновский станкостроительный завод», — говорится в документе. Уточняется, что это временная мера.

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Президент России Владимир Путин поручил передать Ульяновский станкостроительный завод в управление Росимущества. Соответствующий указ размещен на сайте публикования правовых актов. «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей <…> и имущественных прав <…> изменение, дополнив раздел IV пунктом 10 следующего содержания: 100% долей в уставном капитале Росимущество «общества с ограниченной ответственностью » «Ульяновский станкостроительный завод», — говорится в документе. Уточняется, что это временная мера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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