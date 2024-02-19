Путин передал ульяновское станкостроительное предприятие Росимуществу

Владимир Путин передал завод в распоряжение Росимущества
Президент России Владимир Путин поручил передать Ульяновский станкостроительный завод в управление Росимущества. Соответствующий указ размещен на сайте публикования правовых актов.
«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей <…> и имущественных прав <…> изменение, дополнив раздел IV пунктом 10 следующего содержания: 100% долей в уставном капитале Росимущество «общества с ограниченной ответственностью » «Ульяновский станкостроительный завод», — говорится в документе. Уточняется, что это временная мера.
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