Путин призвал упростить жизнь для части семей на Дальнем Востоке

Путин порекомендовал освободить малоимущие семьи в ДВФО от налога на имущество

Владимир Путин дал рекомендации властям Дальнего Востока Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Властям дальневосточного региона следует освободить малоимущие многодетные семьи от налогов на имущество. Такую рекомендацию дал президент России Владимир Путин.

«Путин рекомендовал властям на Дальнем Востоке освободить малоимущие многодетные семьи от уплаты налога на имущество», — передает ТАСС. Уточняется, что такая мера должна распространяться при наличии у семьи единственного имущества.