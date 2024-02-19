Прогноз: выборы 2026 года снова изменят политический ландшафт России

19 февраля 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Президентская кампания никакой проекции на парламентские выборы не даст, считает Костин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российским политикам стоит обратить внимание на выборы в Государственную думу в 2026 году: партийная система страны продолжает эволюционировать, и новые изменения произойдут на выборах в парламент, а не на президентской кампании этого года. Об этом заявил политолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин во время круглого стола «Система политического представительства: долгосрочные тренды». Говоря об эволюции российской партийной системы, председатель правления ФоРГО представил видение того, как проходили этапы становления: Первичная многопартийность (конец 1980 — 2000), которая стала «первичным бульоном» партийного строительства. Тогда прошел период «серьезной трансформации» партийной системы, увеличивались требования к минимальной численности партий, сформулированы требования к представительству во всех регионах; Строительство общенациональных партий (2001 — 2011), где принимались различные законы и нормативные акты, стимулирующие партии к работе по всей территории России. Тогда идеи о централизации, наведении порядка в федеративных отношениях, вертикали «федеральный центр — субъекты федерации» нашли отражение, в том числе, в партийном подходе; Представительная многопартийность (2012 — по н. в.) — период, в который завершился процесс формирования устойчивой партийной системы. Сейчас же фракции распределяются по различным дивизионам, согласно результатам на региональных и федеральных выборах. Большое количество партий, созданных с политтехнологическими целями, сокращалось усилиями Минюста с 2016 года. К 2024 году их число остановилось на отметке в 25 игроков. Российским политическим партиям не стоит обращать внимания на результаты президентских выборов, которые пройдут в текущем году, поскольку ее итоги никак не скажутся на положении партий, отмечает эксперт. «На предстоящих президентских выборах речь идет об очень небольшом куске пирога. Костин считает забавными различные серьезные изыскания на ту тему того, как распределятся места внутри непутинского электората: кто займет второе, третье и четвертое место. «Я думаю, тут вопрос будет решаться небольшим количеством голосов. Поэтому никакой проекции на парламентские выборы это не даст. Хотя многие ответы на поверхности, но удивительно, что ни штабы, ни исполкомы, ни те политтехнологи, которые работают внутри партии, ничего такого не придумали», — считает председатель правления ФоРГО Костин. По его словам, партиям предстоит «пережить еще полтора года» и уже после этого обратиться к рейтингам их лидеров. В связи с этим пристальное внимание экспертного сообщества будет приковано к парламентским выборам 2026 года, где предметным материалом для анализа и прогноза станут результаты единого дня голосования в 2025 году. При этом Костин отмечает, что партийный ландшафт в скором времени подвергнется сильным изменениям. Он поясняет, что не только в ЛДПР и КПРФ сложилась экзистенциальная ситуация, а партия «Справедливая Россия — За правду» находится в еще более сложном положении. «Наша парламентская оппозиция не придумала, как правильно создавать свою электоральную базу в условиях партийного консенсуса в связи с СВО», — пояснил он. По его мнению, главным фаворитом думской кампании 2026 года остается «Единая Россия». Исходя из предпосылок, фракция «уверенно получит конституционное большинство», считает Костин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российским политикам стоит обратить внимание на выборы в Государственную думу в 2026 году: партийная система страны продолжает эволюционировать, и новые изменения произойдут на выборах в парламент, а не на президентской кампании этого года. Об этом заявил политолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин во время круглого стола «Система политического представительства: долгосрочные тренды». Говоря об эволюции российской партийной системы, председатель правления ФоРГО представил видение того, как проходили этапы становления: Российским политическим партиям не стоит обращать внимания на результаты президентских выборов, которые пройдут в текущем году, поскольку ее итоги никак не скажутся на положении партий, отмечает эксперт. «На предстоящих президентских выборах речь идет об очень небольшом куске пирога. Костин считает забавными различные серьезные изыскания на ту тему того, как распределятся места внутри непутинского электората: кто займет второе, третье и четвертое место. «Я думаю, тут вопрос будет решаться небольшим количеством голосов. Поэтому никакой проекции на парламентские выборы это не даст. Хотя многие ответы на поверхности, но удивительно, что ни штабы, ни исполкомы, ни те политтехнологи, которые работают внутри партии, ничего такого не придумали», — считает председатель правления ФоРГО Костин. По его словам, партиям предстоит «пережить еще полтора года» и уже после этого обратиться к рейтингам их лидеров. В связи с этим пристальное внимание экспертного сообщества будет приковано к парламентским выборам 2026 года, где предметным материалом для анализа и прогноза станут результаты единого дня голосования в 2025 году. При этом Костин отмечает, что партийный ландшафт в скором времени подвергнется сильным изменениям. Он поясняет, что не только в ЛДПР и КПРФ сложилась экзистенциальная ситуация, а партия «Справедливая Россия — За правду» находится в еще более сложном положении. «Наша парламентская оппозиция не придумала, как правильно создавать свою электоральную базу в условиях партийного консенсуса в связи с СВО», — пояснил он. По его мнению, главным фаворитом думской кампании 2026 года остается «Единая Россия». Исходя из предпосылок, фракция «уверенно получит конституционное большинство», считает Костин.