Отношение к партиям изменили 14% россиян

19 февраля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

По словам Мамонова, в РФ выросло общее одобрение деятельности политических партий Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России существенно сократилось число граждан, которые не одобряют деятельность политических партий. С 2019 года показатель снизился с 38% до 24% в 2023 году. Такие данные привел руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола «Система политического представительства: долгосрочные тренды», организованного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО). «Выросло общее одобрение деятельности политических партий с 35% (2019) до 38% (2023). Ощутимо снизилось и тех, кто не одобряет — было 38% (2019), стало 24% (2023)», — заявил Мамонов. Сравнивая данные ВЦИОМ за 2021 и 2024 годы, Мамонов подчеркнул, что три года назад за парламентские партии готовы были отдать свой голос 61% россиян, сегодня — 69%. В том числе выросло общее одобрение деятельности политических партий. В 2019 году этот показатель составил 35%, а в 2023 году — 38%. Ключевым фактором легитимности системы эксперт назвал доверие к выборам. За последние три года существенно возросло количество людей, которые доверяют результатам выборов: в октябре 2020 года — 46%, сейчас — 61%. «По результатам качественных исследований и фокус-групп среди главных факторов таких изменений можно назвать донбасский консенсус и общественно-политическую консолидацию, которая принципиально изменила повестку», — пояснил эксперт. «Цифры и тренды позволяют заявить о все более успешной реализации функции политического представительства, — продолжил Мамонов. — Действующие партии консолидируют абсолютное большинство мнений россиян, в то время как непарламентская оппозиция теряет свои позиции на фоне общего роста повышения легитимности российской политической системы». Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в ходе круглого стола заявил, что российская многопартийная система устойчива, однако ее ждут корректировки: «Партийная система сейчас находится в очень интересном положении. Дело в том, что она устоялась, сохраняется значительное количество институций и институтов, которые позволяют ей работать эффективно, и социологические цифры это подтверждают. Но впереди у нее новый этап развития, который приведет к изменениям, как и пропорций представительства, так и численности политических партий», — сказал Чеснаков, добавив, что ближайшая контрольная точка — 2036 год, когда на календаре вновь сойдутся президентский и думский электоральные циклы. Задачи партий, по словам Чеснакова, остаются актуальными: демонстрировать избирателю свою необходимость, целеполагание и эффективность. Но это долгосрочный процесс, который свойственен для всего мира, добавил он. По мнению эксперта, главный вызов стоит не перед конкретными партиями, а перед их восприятием, как единственного механизма политической мобилизации. Сейчас, отмечает Чеснаков, происходят изменения в структуре потребления информации, политических услуг, появляются новые блогеры, активисты. Эксперт напомнил, что ранее политические партии России воспринимались как безальтернативный кадровый лифт. Сегодня ситуация изменилась: в стране выросло количество таких механизмов. В качестве примера Чеснаков привел «Школу губернаторов», слушатели которой уже занимают должности глав регионов России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России существенно сократилось число граждан, которые не одобряют деятельность политических партий. С 2019 года показатель снизился с 38% до 24% в 2023 году. Такие данные привел руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола «Система политического представительства: долгосрочные тренды», организованного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО). «Выросло общее одобрение деятельности политических партий с 35% (2019) до 38% (2023). Ощутимо снизилось и тех, кто не одобряет — было 38% (2019), стало 24% (2023)», — заявил Мамонов. Сравнивая данные ВЦИОМ за 2021 и 2024 годы, Мамонов подчеркнул, что три года назад за парламентские партии готовы были отдать свой голос 61% россиян, сегодня — 69%. В том числе выросло общее одобрение деятельности политических партий. В 2019 году этот показатель составил 35%, а в 2023 году — 38%. Ключевым фактором легитимности системы эксперт назвал доверие к выборам. За последние три года существенно возросло количество людей, которые доверяют результатам выборов: в октябре 2020 года — 46%, сейчас — 61%. «По результатам качественных исследований и фокус-групп среди главных факторов таких изменений можно назвать донбасский консенсус и общественно-политическую консолидацию, которая принципиально изменила повестку», — пояснил эксперт. «Цифры и тренды позволяют заявить о все более успешной реализации функции политического представительства, — продолжил Мамонов. — Действующие партии консолидируют абсолютное большинство мнений россиян, в то время как непарламентская оппозиция теряет свои позиции на фоне общего роста повышения легитимности российской политической системы». Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в ходе круглого стола заявил, что российская многопартийная система устойчива, однако ее ждут корректировки: «Партийная система сейчас находится в очень интересном положении. Дело в том, что она устоялась, сохраняется значительное количество институций и институтов, которые позволяют ей работать эффективно, и социологические цифры это подтверждают. Но впереди у нее новый этап развития, который приведет к изменениям, как и пропорций представительства, так и численности политических партий», — сказал Чеснаков, добавив, что ближайшая контрольная точка — 2036 год, когда на календаре вновь сойдутся президентский и думский электоральные циклы. Задачи партий, по словам Чеснакова, остаются актуальными: демонстрировать избирателю свою необходимость, целеполагание и эффективность. Но это долгосрочный процесс, который свойственен для всего мира, добавил он. По мнению эксперта, главный вызов стоит не перед конкретными партиями, а перед их восприятием, как единственного механизма политической мобилизации. Сейчас, отмечает Чеснаков, происходят изменения в структуре потребления информации, политических услуг, появляются новые блогеры, активисты. Эксперт напомнил, что ранее политические партии России воспринимались как безальтернативный кадровый лифт. Сегодня ситуация изменилась: в стране выросло количество таких механизмов. В качестве примера Чеснаков привел «Школу губернаторов», слушатели которой уже занимают должности глав регионов России.