В ЯНАО волонтеры второй день ищут 49-летнюю женщину. Фото

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Волонтеры ищут женщину с 18 февраля Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшую 49-летнюю Елену Чувилину. В ориентировке отряда «Лиза Алерт» указано, что женщина пропала 18 февраля.

«Пропала Чувилина Елена Александровна, 49 лет, город Ноябрьск, ЯНАО. С 18 февраля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие. Была одета: черный пуховик до колена, черные штаны, темные сапоги», — сообщается в ориентировке на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

Для поиска требуется помощь добровольцев. Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 102.

Женщина пропала в Ноябрьске 18 февраля
Женщина пропала в Ноябрьске 18 февраля

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В Ноябрьске (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшую 49-летнюю Елену Чувилину. В ориентировке отряда «Лиза Алерт» указано, что женщина пропала 18 февраля. «Пропала Чувилина Елена Александровна, 49 лет, город Ноябрьск, ЯНАО. С 18 февраля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие. Была одета: черный пуховик до колена, черные штаны, темные сапоги», — сообщается в ориентировке на сайте поискового отряда «Лиза Алерт». Для поиска требуется помощь добровольцев. Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 102.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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