В ЯНАО волонтеры второй день ищут 49-летнюю женщину. Фото

19 февраля 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Волонтеры ищут женщину с 18 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшую 49-летнюю Елену Чувилину. В ориентировке отряда «Лиза Алерт» указано, что женщина пропала 18 февраля. «Пропала Чувилина Елена Александровна, 49 лет, город Ноябрьск, ЯНАО. С 18 февраля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие. Была одета: черный пуховик до колена, черные штаны, темные сапоги», — сообщается в ориентировке на сайте поискового отряда «Лиза Алерт». Для поиска требуется помощь добровольцев. Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 102. Женщина пропала в Ноябрьске 18 февраля Сайт «Лиза Алерт», https://lizaalert.org/

В Ноябрьске (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшую 49-летнюю Елену Чувилину. В ориентировке отряда «Лиза Алерт» указано, что женщина пропала 18 февраля. «Пропала Чувилина Елена Александровна, 49 лет, город Ноябрьск, ЯНАО. С 18 февраля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие. Была одета: черный пуховик до колена, черные штаны, темные сапоги», — сообщается в ориентировке на сайте поискового отряда «Лиза Алерт». Для поиска требуется помощь добровольцев. Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 102.