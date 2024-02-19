В Ноябрьске (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшую 49-летнюю Елену Чувилину. В ориентировке отряда «Лиза Алерт» указано, что женщина пропала 18 февраля.
«Пропала Чувилина Елена Александровна, 49 лет, город Ноябрьск, ЯНАО. С 18 февраля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие. Была одета: черный пуховик до колена, черные штаны, темные сапоги», — сообщается в ориентировке на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».
Для поиска требуется помощь добровольцев. Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 102.
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