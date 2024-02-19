Певца Matrang задержали на Пхукете

Певца задержали за сбор пожертвований на местную карту чужому человеку (архивное фото)
Певца Matrang (Алан Хадзарагов) задержали и доставили в полицейский участок на Пхукете. Об этом сообщил сам артист.
«Я вот еду в машине. Везут меня, сказали, куда-то в полицейский участок», — сказал Matrang в прямом эфире на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Возможная причина задержания, по словам певца, сбор пожертвований на местную карту чужому человеку. Музыкант ранее просил своих фанатов скинуться незнакомому молодому человеку, который обратился за помощью из-за проблем с полицией.
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