19 февраля 2024

Певца Matrang задержали на Пхукете

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Певца задержали за сбор пожертвований на местную карту чужому человеку (архивное фото) Фото:

Певца Matrang (Алан Хадзарагов) задержали и доставили в полицейский участок на Пхукете. Об этом сообщил сам артист.

«Я вот еду в машине. Везут меня, сказали, куда-то в полицейский участок», — сказал Matrang в прямом эфире на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Возможная причина задержания, по словам певца, сбор пожертвований на местную карту чужому человеку. Музыкант ранее просил своих фанатов скинуться незнакомому молодому человеку, который обратился за помощью из-за проблем с полицией.

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Певца Matrang (Алан Хадзарагов) задержали и доставили в полицейский участок на Пхукете. Об этом сообщил сам артист. «Я вот еду в машине. Везут меня, сказали, куда-то в полицейский участок», — сказал Matrang в прямом эфире на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Возможная причина задержания, по словам певца, сбор пожертвований на местную карту чужому человеку. Музыкант ранее просил своих фанатов скинуться незнакомому молодому человеку, который обратился за помощью из-за проблем с полицией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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