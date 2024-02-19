Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

20 февраля 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

Марка и модель машины, которую Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну, не указывается Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. «Подарок для Ким Чен Ына получили 18 февраля его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон. Также секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон», — сказано в тексте. Отмечается, что марка и модель автомобиля не указываются. Однако во время визита в Россию в сентябре 2023 года Ким Чен Ын смотрел Aurus. Ким Е Чжон рассказала, что это лучший подарок, который считается ярким свидетельством особых дружеских отношений между лидерами двух стран. Также она поблагодарила Путина, сказано в тексте. Ранее сообщалось, что дружбой Путина и Ким Чен Ына обеспокоены США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что визит лидера России в КНДР и укрепление отношений между этими странами вызывают беспокойство.

Президент РФ Владимир Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. «Подарок для Ким Чен Ына получили 18 февраля его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон. Также секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон», — сказано в тексте. Отмечается, что марка и модель автомобиля не указываются. Однако во время визита в Россию в сентябре 2023 года Ким Чен Ын смотрел Aurus. Ким Е Чжон рассказала, что это лучший подарок, который считается ярким свидетельством особых дружеских отношений между лидерами двух стран. Также она поблагодарила Путина, сказано в тексте. Ранее сообщалось, что дружбой Путина и Ким Чен Ына обеспокоены США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что визит лидера России в КНДР и укрепление отношений между этими странами вызывают беспокойство.