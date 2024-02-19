EFE: у убитого в Испании российского летчика были поддельные документы

Найденные у погибшего летчика документы не соответствуют документам Кузьминова
У летчика-перебежчика из России Максима Кузьминова, застреленного в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте, был поддельный паспорт. Об этом сообщают источники, знакомые с расследованием.
«Найденные у погибшего документы не соответствуют документам Кузьминова. Они принадлежали 33-летнему гражданину Украины», — рассказали
В Испании 19 февраля было обнаружено тело, предположительно, российского летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году перешел на сторону ВСУ и угнал вертолет Ми-8 на Украину. URA.RU собрало главную информацию о случившемся.
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