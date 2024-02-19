EFE: у убитого в Испании российского летчика были поддельные документы

20 февраля 2024 в 04:57 Размер текста - 17 +

Найденные у погибшего летчика документы не соответствуют документам Кузьминова Фото: Денис Моргунов © URA.RU У летчика-перебежчика из России Максима Кузьминова, застреленного в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте, был поддельный паспорт. Об этом сообщают источники, знакомые с расследованием. «Найденные у погибшего документы не соответствуют документам Кузьминова. Они принадлежали 33-летнему гражданину Украины», — рассказали EFE источники. При этом Кузьминову было 28 лет. В Испании 19 февраля было обнаружено тело, предположительно, российского летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году перешел на сторону ВСУ и угнал вертолет Ми-8 на Украину. URA.RU собрало главную информацию о случившемся.

У летчика-перебежчика из России Максима Кузьминова, застреленного в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте, был поддельный паспорт. Об этом сообщают источники, знакомые с расследованием. «Найденные у погибшего документы не соответствуют документам Кузьминова. Они принадлежали 33-летнему гражданину Украины», — рассказали EFE источники. При этом Кузьминову было 28 лет. В Испании 19 февраля было обнаружено тело, предположительно, российского летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году перешел на сторону ВСУ и угнал вертолет Ми-8 на Украину. URA.RU собрало главную информацию о случившемся.