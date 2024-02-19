Что известно о смерти летчика-предателя Кузьминова, тело которого нашли в Испании

В Испании было обнаружено тело, предположительно, российского летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году перешел на сторону ВСУ и угнал вертолет Ми-8 на Украину. URA.RU приводит главную информацию о случившемся.
Сначала газета ABC написала, что в испанском городе Ла-Вильяхойоса было найдено тело украинца. Там уточнили, что на нем было множество пулевых отверстий. Труп обнаружил сосед 13 февраля, заявили в Daily Information.
После обнаружения тела следователи нашли сгоревшее авто в соседнем городе Эль-Кампельо. Предположительно, на этой машине мог скрыться убийца.
По данным издания Eureka news, у Кузьминова в последнее время наблюдались проблему с алкоголем и наркотиками. Также в Испании соседи бывшего российского пилота рассказывали правоохранителям, что Кузьминов часто вел себя неадекватно и часто повышал голос на жильцов.
Также полиция предполагает, что Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как «неудобного» свидетеля. Сейчас полиция расследует это дело для выяснения подробностей.
Кузьминов в 2023 году угнал вертолет Ми-8, убив двух членов экипажа. Предательство родины Киев оценил в 500 тысяч долларов. Позже в СМИ писали, что на поступок Кузьминова могла повлиять его мать.
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