Что известно о смерти летчика-предателя Кузьминова, тело которого нашли в Испании

Il-Corrispondente: российский пилот Кузьминов, угнавший Ми-8, найден мертвым

19 февраля 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 в 2023 году Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8 В Испании было обнаружено тело, предположительно, российского летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году перешел на сторону ВСУ и угнал вертолет Ми-8 на Украину. URA.RU приводит главную информацию о случившемся. Сначала газета ABC написала, что в испанском городе Ла-Вильяхойоса было найдено тело украинца. Там уточнили, что на нем было множество пулевых отверстий. Труп обнаружил сосед 13 февраля, заявили в Daily Information. После обнаружения тела следователи нашли сгоревшее авто в соседнем городе Эль-Кампельо. Предположительно, на этой машине мог скрыться убийца. По данным издания Eureka news, у Кузьминова в последнее время наблюдались проблему с алкоголем и наркотиками. Также в Испании соседи бывшего российского пилота рассказывали правоохранителям, что Кузьминов часто вел себя неадекватно и часто повышал голос на жильцов. Также полиция предполагает, что Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как «неудобного» свидетеля. Сейчас полиция расследует это дело для выяснения подробностей. Кузьминов в 2023 году угнал вертолет Ми-8, убив двух членов экипажа. Предательство родины Киев оценил в 500 тысяч долларов. Позже в СМИ писали, что на поступок Кузьминова могла повлиять его мать.

В Испании было обнаружено тело, предположительно, российского летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году перешел на сторону ВСУ и угнал вертолет Ми-8 на Украину. URA.RU приводит главную информацию о случившемся. Сначала газета ABC написала, что в испанском городе Ла-Вильяхойоса было найдено тело украинца. Там уточнили, что на нем было множество пулевых отверстий. Труп обнаружил сосед 13 февраля, заявили в Daily Information. После обнаружения тела следователи нашли сгоревшее авто в соседнем городе Эль-Кампельо. Предположительно, на этой машине мог скрыться убийца. По данным издания Eureka news, у Кузьминова в последнее время наблюдались проблему с алкоголем и наркотиками. Также в Испании соседи бывшего российского пилота рассказывали правоохранителям, что Кузьминов часто вел себя неадекватно и часто повышал голос на жильцов. Также полиция предполагает, что Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как «неудобного» свидетеля. Сейчас полиция расследует это дело для выяснения подробностей. Кузьминов в 2023 году угнал вертолет Ми-8, убив двух членов экипажа. Предательство родины Киев оценил в 500 тысяч долларов. Позже в СМИ писали, что на поступок Кузьминова могла повлиять его мать.