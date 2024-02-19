Мизулина отреагировала на фейковые угрозы курганским школам

20 февраля 2024 в 06:01 Размер текста - 17 +

Информация об угрозах школам передана правоохранительным органам, сообщила Екатерина Мизулина Фото: Георгий Бергал © URA.RU Информация об угрозах терактом школам Кургана передана в правоохранительные органы. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Ранее в соцсети Telegram появился канал, в котором неизвестный якобы должен прийти в школы города 20 февраля. «Курган. Информация о каналах с угрозами школам направлена в правоохранительные органы», — написала Мизулина в своем telegram-канале. В мессенджере появилась группа, в которой неизвестный якобы угрожает прийти в курганские школы 20 февраля, сообщил telegram-канал «Курганистан». В списке находятся 16 школ, а подобные сообщения ранее распространяли в школьных чатах Екатеринбурга. Силовые ведомства, по информации канала, сообщили, что это фейк.

Информация об угрозах терактом школам Кургана передана в правоохранительные органы. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Ранее в соцсети Telegram появился канал, в котором неизвестный якобы должен прийти в школы города 20 февраля. «Курган. Информация о каналах с угрозами школам направлена в правоохранительные органы», — написала Мизулина в своем telegram-канале. В мессенджере появилась группа, в которой неизвестный якобы угрожает прийти в курганские школы 20 февраля, сообщил telegram-канал «Курганистан». В списке находятся 16 школ, а подобные сообщения ранее распространяли в школьных чатах Екатеринбурга. Силовые ведомства, по информации канала, сообщили, что это фейк.