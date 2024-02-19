19 февраля 2024

Мизулина отреагировала на фейковые угрозы курганским школам

© Служба новостей «URA.RU»
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XII Международный форум безопасного Интернета. Москва, мизулина екатерина
Информация об угрозах школам передана правоохранительным органам, сообщила Екатерина Мизулина Фото:

Информация об угрозах терактом школам Кургана передана в правоохранительные органы. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Ранее в соцсети Telegram появился канал, в котором неизвестный якобы должен прийти в школы города 20 февраля.

«Курган. Информация о каналах с угрозами школам направлена в правоохранительные органы», — написала Мизулина в своем telegram-канале.

В мессенджере появилась группа, в которой неизвестный якобы угрожает прийти в курганские школы 20 февраля, сообщил telegram-канал «Курганистан». В списке находятся 16 школ, а подобные сообщения ранее распространяли в школьных чатах Екатеринбурга. Силовые ведомства, по информации канала, сообщили, что это фейк.

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Информация об угрозах терактом школам Кургана передана в правоохранительные органы. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Ранее в соцсети Telegram появился канал, в котором неизвестный якобы должен прийти в школы города 20 февраля. «Курган. Информация о каналах с угрозами школам направлена в правоохранительные органы», — написала Мизулина в своем telegram-канале. В мессенджере появилась группа, в которой неизвестный якобы угрожает прийти в курганские школы 20 февраля, сообщил telegram-канал «Курганистан». В списке находятся 16 школ, а подобные сообщения ранее распространяли в школьных чатах Екатеринбурга. Силовые ведомства, по информации канала, сообщили, что это фейк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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