В Перми создают групповой некролог старому трамваю

20 февраля 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

На смену старым вагонам пришли новые «Львята» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми после масштабного обновления трамвайного парка решили проститься со старыми вагонами модели КТМ-5. Департамент транспорта запустил в соцсетях акцию «Окно памяти» — жителям города предлагается написать личные истории, связанные с ушедшими в прошлое трамваями. «Готовимся к прощанию с легендарной моделью трамвая КТМ-5. Пишите нам в личные сообщения воспоминания и истории, связанные с вагоном. А может быть, вы решили посвятить вагону поэму? Принимаем», — говорится на странице «Пермский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». Как ранее рассказывало URA.RU, в конце января в Пермь прибыла последняя партия новых трамваев. В течение февраля с городских маршрутов должны исчезнуть все вагоны 1980—1990 годов выпуска. На линиях в Перми сейчас курсируют трамваи 71-911ЕМ «Львенок». Пермь в феврале стала лидером среди российских городов по количеству таких вагонов.

В Перми после масштабного обновления трамвайного парка решили проститься со старыми вагонами модели КТМ-5. Департамент транспорта запустил в соцсетях акцию «Окно памяти» — жителям города предлагается написать личные истории, связанные с ушедшими в прошлое трамваями. «Готовимся к прощанию с легендарной моделью трамвая КТМ-5. Пишите нам в личные сообщения воспоминания и истории, связанные с вагоном. А может быть, вы решили посвятить вагону поэму? Принимаем», — говорится на странице «Пермский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». Как ранее рассказывало URA.RU, в конце января в Пермь прибыла последняя партия новых трамваев. В течение февраля с городских маршрутов должны исчезнуть все вагоны 1980—1990 годов выпуска. На линиях в Перми сейчас курсируют трамваи 71-911ЕМ «Львенок». Пермь в феврале стала лидером среди российских городов по количеству таких вагонов.