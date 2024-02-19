19 февраля 2024

В Перми создают групповой некролог старому трамваю

© Служба новостей «URA.RU»
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Период самоизоляции. Пермь, трамвай
На смену старым вагонам пришли новые «Львята» Фото:

В Перми после масштабного обновления трамвайного парка решили проститься со старыми вагонами модели КТМ-5. Департамент транспорта запустил в соцсетях акцию «Окно памяти» — жителям города предлагается написать личные истории, связанные с ушедшими в прошлое трамваями.

«Готовимся к прощанию с легендарной моделью трамвая КТМ-5. Пишите нам в личные сообщения воспоминания и истории, связанные с вагоном. А может быть, вы решили посвятить вагону поэму? Принимаем», — говорится на странице «Пермский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее рассказывало URA.RU, в конце января в Пермь прибыла последняя партия новых трамваев. В течение февраля с городских маршрутов должны исчезнуть все вагоны 1980—1990 годов выпуска. На линиях в Перми сейчас курсируют трамваи 71-911ЕМ «Львенок». Пермь в феврале стала лидером среди российских городов по количеству таких вагонов.

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В Перми после масштабного обновления трамвайного парка решили проститься со старыми вагонами модели КТМ-5. Департамент транспорта запустил в соцсетях акцию «Окно памяти» — жителям города предлагается написать личные истории, связанные с ушедшими в прошлое трамваями. «Готовимся к прощанию с легендарной моделью трамвая КТМ-5. Пишите нам в личные сообщения воспоминания и истории, связанные с вагоном. А может быть, вы решили посвятить вагону поэму? Принимаем», — говорится на странице «Пермский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». Как ранее рассказывало URA.RU, в конце января в Пермь прибыла последняя партия новых трамваев. В течение февраля с городских маршрутов должны исчезнуть все вагоны 1980—1990 годов выпуска. На линиях в Перми сейчас курсируют трамваи 71-911ЕМ «Львенок». Пермь в феврале стала лидером среди российских городов по количеству таких вагонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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