19 февраля 2024

Рухнувший козырек подъезда в Челябинске заблокировал жильцам выход из дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения на очистных сооружениях. Магнитогорск, нашивка, спасатель, поисково спасательная служба чо
Освобождать выход из дома пришлось спасателям Фото:

В ночь на 20 февраля рухнул бетонный козырек над одним из подъездов многоэтажного дома по улице Комаровского в Челябинске. Бетонная плита заблокировала выход из дома, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона.

«В 3:30 очевидцы сообщили, что бетонный козырек над одним из подъездов многоэтажного жилого дома по улице Комаровского обрушился и полностью заблокировал входную дверь. Работы по ликвидации последствий этого происшествия осложнялись угрозой повреждения газопровода, который расположена в непосредственной близости от обрушившегося козырька. К счастью, в ЧП никто из жильцов дома и прохожих не пострадал». — сообщили в пресс-центре ПСС.

После того как сотрудники газовой службы перекрыли газопровод, спасатели с помощью альпинистского снаряжения поднялись к месту, в котором проломился бетон. Затем, зависнув в подвесных системах, при помощи гидравлического инструмента специалисты ПСС перекусили прутья арматуры и деблокировали бетонную плиту. Козырек увезли, к 5:00 утра вход в подъезд был освобожден.

Спасатели напоминают, что из-за обильных снегопадов возрастает угроза обрушения крыш ветхих сооружений. При работах по очистке крыш важно соблюдать меры личной безопасности — огораживать место проведения работ, избегать одиночного выхода на крыши и проводить работы только после обеспечения страховки работающего на высоте человека.

Спасателям пришлось пилить арматуру, чтобы открепить козырек от стены дома
Спасателям пришлось пилить арматуру, чтобы открепить козырек от стены дома
Фото:
К пяти часам утра выход из подъезда был освобожден
К пяти часам утра выход из подъезда был освобожден
Фото:
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В ночь на 20 февраля рухнул бетонный козырек над одним из подъездов многоэтажного дома по улице Комаровского в Челябинске. Бетонная плита заблокировала выход из дома, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона. «В 3:30 очевидцы сообщили, что бетонный козырек над одним из подъездов многоэтажного жилого дома по улице Комаровского обрушился и полностью заблокировал входную дверь. Работы по ликвидации последствий этого происшествия осложнялись угрозой повреждения газопровода, который расположена в непосредственной близости от обрушившегося козырька. К счастью, в ЧП никто из жильцов дома и прохожих не пострадал». — сообщили в пресс-центре ПСС. После того как сотрудники газовой службы перекрыли газопровод, спасатели с помощью альпинистского снаряжения поднялись к месту, в котором проломился бетон. Затем, зависнув в подвесных системах, при помощи гидравлического инструмента специалисты ПСС перекусили прутья арматуры и деблокировали бетонную плиту. Козырек увезли, к 5:00 утра вход в подъезд был освобожден. Спасатели напоминают, что из-за обильных снегопадов возрастает угроза обрушения крыш ветхих сооружений. При работах по очистке крыш важно соблюдать меры личной безопасности — огораживать место проведения работ, избегать одиночного выхода на крыши и проводить работы только после обеспечения страховки работающего на высоте человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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