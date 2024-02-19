Рухнувший козырек подъезда в Челябинске заблокировал жильцам выход из дома. Фото

20 февраля 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Освобождать выход из дома пришлось спасателям Фото: Илья Московец © URA.RU В ночь на 20 февраля рухнул бетонный козырек над одним из подъездов многоэтажного дома по улице Комаровского в Челябинске. Бетонная плита заблокировала выход из дома, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона. «В 3:30 очевидцы сообщили, что бетонный козырек над одним из подъездов многоэтажного жилого дома по улице Комаровского обрушился и полностью заблокировал входную дверь. Работы по ликвидации последствий этого происшествия осложнялись угрозой повреждения газопровода, который расположена в непосредственной близости от обрушившегося козырька. К счастью, в ЧП никто из жильцов дома и прохожих не пострадал». — сообщили в пресс-центре ПСС. После того как сотрудники газовой службы перекрыли газопровод, спасатели с помощью альпинистского снаряжения поднялись к месту, в котором проломился бетон. Затем, зависнув в подвесных системах, при помощи гидравлического инструмента специалисты ПСС перекусили прутья арматуры и деблокировали бетонную плиту. Козырек увезли, к 5:00 утра вход в подъезд был освобожден. Спасатели напоминают, что из-за обильных снегопадов возрастает угроза обрушения крыш ветхих сооружений. При работах по очистке крыш важно соблюдать меры личной безопасности — огораживать место проведения работ, избегать одиночного выхода на крыши и проводить работы только после обеспечения страховки работающего на высоте человека. Спасателям пришлось пилить арматуру, чтобы открепить козырек от стены дома Фото: пресс-служба ПСС Челябинской области К пяти часам утра выход из подъезда был освобожден Фото: пресс-служба ПСС Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ночь на 20 февраля рухнул бетонный козырек над одним из подъездов многоэтажного дома по улице Комаровского в Челябинске. Бетонная плита заблокировала выход из дома, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона. «В 3:30 очевидцы сообщили, что бетонный козырек над одним из подъездов многоэтажного жилого дома по улице Комаровского обрушился и полностью заблокировал входную дверь. Работы по ликвидации последствий этого происшествия осложнялись угрозой повреждения газопровода, который расположена в непосредственной близости от обрушившегося козырька. К счастью, в ЧП никто из жильцов дома и прохожих не пострадал». — сообщили в пресс-центре ПСС. После того как сотрудники газовой службы перекрыли газопровод, спасатели с помощью альпинистского снаряжения поднялись к месту, в котором проломился бетон. Затем, зависнув в подвесных системах, при помощи гидравлического инструмента специалисты ПСС перекусили прутья арматуры и деблокировали бетонную плиту. Козырек увезли, к 5:00 утра вход в подъезд был освобожден. Спасатели напоминают, что из-за обильных снегопадов возрастает угроза обрушения крыш ветхих сооружений. При работах по очистке крыш важно соблюдать меры личной безопасности — огораживать место проведения работ, избегать одиночного выхода на крыши и проводить работы только после обеспечения страховки работающего на высоте человека.